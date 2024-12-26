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Звільнення в MacPaw, Grammаrly, Reface та airSlate, найм айтівців 2025 /коллаж Анастасия Решетник
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Не на грани выживания». В 2024-м прокатилась волна увольнений в MacPaw, Grammаrly и еще трех игроков. Что будет с украинским продуктовым IT в 2025 году

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Увольнение в украинском продуктовом ІТ нельзя рассматривать как тренд, говорит Денис Сычков из Horizon Capital Фото коллаж Анастасия Решетник

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Доля специалистов в украинских продуктовых ІТ-компаниях в 2024 году впервые превысила долю работников в сервисном ІТ. Самые громкие увольнения тоже произошли в продукте – людей сокращали MacPaw, Grammаrly, airSlate и Reface. Какой тренд победит?

В 2024-м три компании IT-холдинга Genesis попали в топ-20 по найму, свидетельствуют данные Djinni. Сам Genesis опубликовал 1163 вакансии, говорится в декабрьском рейтинге DOU. «У них растут ключевые продукты и выстрелили проекты, которые компания запускала последние три года», – говорит инвест-директор Horizon Capital Денис Сычков.

Продуктовый IT-бизнес не однороден. Вместе с рекордными наймами на рынке произошли увольнения: Grammаrly – 230 специалистов, airSlate – 130, MacPaw – 120, RIA.com – 80, Reface – 60.

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