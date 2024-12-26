Дорогой Львов, стабильный Киев, стремительный Кропивницкий. Спрос на квартиры в 2024 году почти не вырос. Почему застройщики ожидают подорожания жилья в 2025-м?

Forbes Ukraine опросил восемь игроков девелоперского рынка из Киева, Львова и Одессы о том, что происходило на рынке жилой недвижимости Украины в этом году и каким будет 2025-й. Спойлер: строительство жилья вырастет, цены – тоже

Год бесполезных надежд почти позади. Застройщики ожидали, что возобновление спроса на квартиры в 2023 году продолжится, однако рост не произошел, говорит владелец консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Покупка недвижимости на первичном рынке еще мало интересует покупателей, говорится в декабрьском отчете НБУ. Продажи квартир в 2024-м составили 30% от довоенных объемов, говорит коммерческий директор «Интергал-Буда» Анна Лаевская. Это почти столько же, как и годом ранее, свидетельствуют данные ЛУН. Однако цены на первичную недвижимость за год выросли почти по всей Украине.