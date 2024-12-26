Дорогой Львов, стабильный Киев, стремительный Кропивницкий. Спрос на квартиры в 2024 году почти не вырос. Почему застройщики ожидают подорожания жилья в 2025-м?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:37 хвилин
Forbes Ukraine опросил восемь игроков девелоперского рынка из Киева, Львова и Одессы о том, что происходило на рынке жилой недвижимости Украины в этом году и каким будет 2025-й. Спойлер: строительство жилья вырастет, цены – тоже
Год бесполезных надежд почти позади. Застройщики ожидали, что возобновление спроса на квартиры в 2023 году продолжится, однако рост не произошел, говорит владелец консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.
Покупка недвижимости на первичном рынке еще мало интересует покупателей, говорится в декабрьском отчете НБУ. Продажи квартир в 2024-м составили 30% от довоенных объемов, говорит коммерческий директор «Интергал-Буда» Анна Лаевская. Это почти столько же, как и годом ранее, свидетельствуют данные ЛУН. Однако цены на первичную недвижимость за год выросли почти по всей Украине.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.