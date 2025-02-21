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Экс-директору «Оператора ГТС Украины» объявили подозрение в неуплате 18 млн грн в бюджет и «бегстве за границу»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Бывшему генеральному директору ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» заочно было выдвинуто подозрение в неуплате в госбюджет более 18 млн грн и незаконном выезде за границу с использованием фальшивых документов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура 21 февраля. Следствие не раскрывает имени подозреваемого, однако приведенные факты указывают на то, что речь идет о Сергее Макогоне.

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Подробности

  • По информации столичной прокуратуры, экс-директору инкриминируют служебную халатность и внесение ложных данных в документы. Расследование установило, что, занимая должность руководителя «ОГТС Украины», он нарушил условия трудового контракта, не приняв решения о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2021 год. Как следствие, государственный бюджет недополучил более 18 млн грн, сообщили правоохранители.
  • По версии следствия, в сентябре 2022 года подозреваемый организовал фиктивную командировку в Вену, ссылаясь на приглашение от австрийского оператора газотранспортной системы, которого на самом деле не существовало. Под предлогом этой поездки он покинул Украину и не вернулся, заявили правоохранители.
  • Прокуратура отмечает, что чиновник отдавал себе отчет в приближении завершения своих полномочий как руководителя, что лишило бы его бронирования и возможности выезжать за границу под видом служебных командировок.
  • В настоящее время правонарушителю заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения, что нанесло серьезный ущерб государственным интересам, охраняемым законом, а также по ч. 1 ст. 366 УК Украины – умышленное составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов или внесение в них недостоверных данных.
  • За совершенное подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Контекст

Сергей Макогон уволен с должности генерального директора «Оператора ГТС Украины» 16 сентября 2022 года из-за конфликта с наблюдательным советом «Магистральных газопроводов Украины» (МГУ). Причиной послужило невыполнение решений наблюдательного совета, превышение полномочий, ненадлежащее управление финансами и препятствование выплате дивидендов в бюджет.

Сам Макогон называл увольнение диверсией или попыткой блокировать реформу корпоративного управления. Конфликт между ним и МГУ продолжался с 2016-2019 годов из-за борьбы за контроль над ГТС и разногласий о ее независимости от «Нафтогаза».

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