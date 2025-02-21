Ексдиректору «Оператора ГТС України» оголосили підозру у несплаті 18 млн грн до бюджету та «втечі за кордон» 

Колишньому генеральному директору ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» заочно висунули підозру в несплаті до держбюджету понад 18 млн грн та незаконному виїзді за кордон із використанням фальшивих документів. Про це повідомила Київська міська прокуратура 21 лютого. Слідство не розкриває імені підозрюваного, однак наведені факти вказують на те, що йдеться про Сергія Макогона.

Деталі

За інформацією столичної прокуратури, ексдиректору інкримінують службову недбалість і внесення неправдивих даних до документів. Розслідування встановило, що, обіймаючи посаду керівника «ОГТС України», він порушив умови трудового контракту, не ухваливши рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за 2021 рік. Як наслідок, державний бюджет недоотримав понад 18 млн грн, повідомили правоохоронці.

За версією слідства, у вересні 2022 року підозрюваний організував фіктивне відрядження до Відня, посилаючись на запрошення від австрійського оператора газотранспортної системи, якого насправді не існувало. Під приводом цієї поїздки він залишив Україну і не повернувся, заявили правоохоронці.

Прокуратура зазначає, що чиновник усвідомлював наближення завершення своїх повноважень як керівника, що позбавило б його бронювання та можливості виїжджати за кордон під виглядом службових відряджень.

На даний момент правопорушнику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України – неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення, що завдало серйозної шкоди державним інтересам, які охороняються законом, а також за ч. 1 ст. 366 КК України – умисне складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів або внесення до них недостовірних даних.

За скоєне підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Контекст

Сергія Макогона звільнили з посади генерального директора «Оператора ГТС України» 16 вересня 2022 року через конфлікт із наглядовою радою «Магістральних газопроводів України» (МГУ). Причиною зазначалося невиконання рішень наглядової ради, перевищення повноважень, неналежне управління фінансами та перешкоди виплаті дивідендів до бюджету.

Сам Макогон називав звільнення диверсією або спробою блокувати реформу корпоративного управління. Конфлікт між ним і МГУ тривав із 2016-2019 років через боротьбу за контроль над ГТС і розбіжності про її незалежність від «Нафтогазу».