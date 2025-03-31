Экспорт IT-услуг из Украины в феврале вырос на 9,4%, до $535 млн – НБУ

Украинский экспорт IT-услуг в феврале 2025 года увеличился на 9,4%, достигнув $535 млн, что прибавило экономике $46 млн по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка. ІТ является одним из важнейших экспортных секторов Украины.

Подробности

По сравнению с февралем 2024 года показатель вырос на 3,5% ($18 млн).

За первые два месяца 2025-го ІТ-экспорт принес $1,02 млрд, что на 0,1% ($1 млн) меньше, чем за тот же период 2024 года.

Общий экспорт услуг Украины в феврале 2025-го составил $1,25 млрд, что на $36 млн (3%) больше, чем в январе.

Доля ІТ-услуг в структуре экспорта выросла до 42,8%, что на 5,8% больше, чем в феврале 2024 года (37%), и на 2,5% больше, чем в январе 2025-го.

Контекст

В 2024 году экспорт IT-услуг из Украины составил $6,45 млрд, что на 4,2% ниже, чем в 2023-м. Это падение уже второй год подряд: в 2023-м объемы уменьшились на 8,5%.

С 2013 года экспорт ІТ-услуг в Украине стабильно рос. В 2020-м он впервые превысил $5 млрд, в 2021-м достиг $6,8 млрд, а в 2022 году установил рекорд – $7,3 млрд.