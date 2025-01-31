Украинский экспорт IT-услуг падает второй год подряд

Украинский экспорт IT-услуг по итогам 2024 года принес $6,45 млрд, что на 4,2% меньше, чем в 2023-м. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, обнародованные 31 января. Таким образом, зафиксировано падение второй год подряд: в 2023 году экспорт услуг украинских айтишников уже снизился на 8,5%.

Ключевые факты

В декабре 2024-го объем экспорта IT-услуг в годовом исчислении даже увеличился на 1%, до $617 млн, однако это уже мало повлияло на годовой результат.

Доля экспорта IT-услуг в общем экспорте товаров и услуг сократилась до 11,5% против 13,1% в 2023 году.

Среди стран, которые обеспечивали выручку украинской IT-отрасли в 2024 году, США являются лидером – $2,4 млрд (-10,5%). Это 37% объема всего IT-экспорта. На втором месте Великобритания – 9% и $565 млн (+5,6%), на третьем Мальта – $501 млн (-11,5%), доля 8%.

Инфографика: Анастасия Решентик

Контекст

В 2023 году украинский IT-экспорт впервые в своей истории прекратил рост. Выручка от экспорта услуг украинских IT-специалистов снизилась на 8,5% до $6,7 млрд, что стало самым низким показателем за последние несколько лет. Главные причины – замедление глобальной экономики и война. За время полномасштабной войны больше половины украинских компаний сталкивались с расторжением контрактов, свидетельствует исследование IT Research Ukraine. Еще четверть опрошенных заявила о потере более 40% дохода.