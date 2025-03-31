Експорт IT-послуг з України у лютому зріс на 9,4%, до $535 млн – НБУ

Український експорт IT-послуг у лютому 2025 року збільшився на 9,4%, досягнувши $535 млн, що додало економіці $46 млн порівняно із січнем. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку. ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України.

Деталі

Порівняно з лютим 2024 року показник зріс на 3,5% ($18 млн).

За перші два місяці 2025 року ІТ-експорт приніс $1,02 млрд, що на 0,1% ($1 млн) менше, ніж за той самий період 2024 року.

Загальний експорт послуг України в лютому 2025 року склав $1,25 млрд, що на $36 млн (3%) більше, ніж у січні.

Частка ІТ-послуг у структурі експорту зросла до 42,8%, що на 5,8% більше, ніж у лютому 2024 року (37%), і на 2,5% більше, ніж у січні 2025-го.

Контекст

У 2024 році експорт IT-послуг з України склав $6,45 млрд, що на 4,2% нижче, ніж у 2023-му. Це вже другий рік поспіль падіння: у 2023-му обсяги зменшилися на 8,5%.

З 2013 року експорт ІТ-послуг в Україні стабільно зростав. У 2020-му він уперше перевищив $5 млрд, у 2021-му досяг $6,8 млрд, а у 2022 році встановив рекорд – $7,3 млрд.