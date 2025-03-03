Экспорт украинских ІТ-услуг в январе снизился до $489 млн

Украинский экспорт IT-услуг в январе снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $489 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка. IT является одним из важнейших экспортных секторов Украины.

Ключевые факты

В прошлом месяце экспорт IT-услуг был на $19 млн меньше, чем в январе 2024-го ($508 млн).

В январе экспорт IT-услуг снизился на 21%, или на $128 млн, по сравнению с декабрем 2024-го ($617 млн).

Среди стран, которые обеспечивали выручку украинской IT-отрасли в январе, США являются лидером – $150 млн (31% от общего объема). На втором месте Великобритания – $54 млн (11%), на третьем Мальта – $34 млн (7%).

Доля IT-услуг в структуре всего экспорта услуг в январе составила 40%. Для сравнения: в январе прошлого года она составила 37%.

Контекст

Украинский экспорт IT-услуг по итогам 2024 года принес $6,45 млрд, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. Таким образом было зафиксировано падение второй год подряд: в 2023 году экспорт услуг украинских айтишников уже снизился на 8,5%.

Экспорт IT-услуг из Украины активно рос с 2013 года, впервые превысив отметку $5 млрд в 2020 году, в 2021-м – $6,8 млрд. По итогам 2022 года он достиг рекордных $7,3 млрд.