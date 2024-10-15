«Энергоатом» имеет резерв мощности, который можно добавить при необходимости – Котин

НАЭК «Энергоатом» после завершения плановых ремонтных работ на всех подконтрольных Украине атомных станциях работает всеми девятью энергоблоками, обеспечивая резерв мощности. Об этом сообщил глава компании Петр Котин на выставке-конференции «Энергетика в промышленности – 2024» в Киеве 15 октября, пишет Интерфакс-Украина .

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Все девять блоков АЭС работают и выдают мощность, необходимую энергосистеме, сказал Котин. В то же время он добавил, что атомная генерация имеет резерв мощности.

«Имеем значительный резерв мощности, которую сможем добавить при необходимости», – подчеркнул глава «Энергоатома».

Контекст

«Энергоатом» контролирует Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую АЭС. В представленной на конференции презентации НАЭК оценивает общую установленную мощность девяти энергоблоков в 8,13 ГВт.

1 октября «Энергоатом» сообщил, что после планово-предупредительного ремонта успешно подключил к энергосети энергоблок одной из АЭС. Он прибавил энергосистеме 1000 МВт.

Россия готовит атаки на три украинских атомных электростанции, чтобы разрушить энергетическую систему Украины, заявил президент Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что тотальный блэкаут возможен, если россияне начнут обстреливать подстанции, выдающие электроэнергию с АЭС в сеть.