Ермак, Умеров и Сибига прилетели в Париж на встречу «коалиции желающих», запланированы встречи с Рубио и Виткоффом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым прилетели с визитом в Париж, где запланирована серия встреч государств «коалиции желающих», об этом Ермак написал в Telegaram 17 апреля.

Ключевые факты

«Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым».

По словам Ермака, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

По данным МИД, встречи станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине, в частности, стороны обсудят пути к полному прекращению огня, привлечению многонационального военного контингента с целью гарантирования устойчивого мира, дальнейшего развития архитектуры безопасности Украины и обеспечения безопасности государства.

Украинские чиновники планируют провести встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся с визитом во Франции.

Контекст

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Виткофф, которому поручено покончить с войнами в Украине и в Секторе Газа, отправятся в Париж. Ожидается, что Виткофф встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Рубио поговорит со своим французским коллегой, министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро.

Чиновник, знакомый с подготовкой к поездке, сообщил, что стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения в связи с угрозами Трампа ввести пошлины.

Визит Виткоффа проходит через несколько дней после встречи спецпредставителя с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможного прекращения огня в Украине после того, как российско-американские переговоры зашли в тупик в последние недели. Встреча в Москве стала «еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня», несмотря на «разочарование» Трампа, по словам пресс-секретаря Белого дома.