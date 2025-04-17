Єрмак, Умєров і Сибіга прилетіли в Париж на зустріч «коаліції охочих», заплановані зустрічі з Рубіо і Віткоффом

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли з візитом до Парижу, де заплановано серію зустрічей держав «коаліції охочих», про це Єрмак написав у Telegaram 17 квітня.

Ключові факти

«Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим».

За словами Єрмака, у рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей із представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

За даними МЗС, зустрічі стануть продовженням консультацій щодо досягнення стійкого миру в Україні, зокрема сторони обговорять шляхи до повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту з метою гарантування стійкого миру, подальшу розбудову безпекової архітектури України та гарантування безпеки держави.

Українські посадовці планують провести зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають з візитом у Франції.

Контекст

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець президента Стів Віткофф, якому доручено покласти край війнам в Україні та в Секторі Гази, вирушать до Парижа. Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

Чиновник, знайомий із підготовкою до поїздки, повідомив, що сторони обговорять Україну, Іран та торговельні відносини у звʼязку з погрозами Трампа запровадити мита.

Візит Віткоффа відбувається через кілька днів після зустрічі спецпредставника з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення можливого припинення вогню в Україні після того, як російсько-американські переговори зайшли в глухий кут в останні тижні. Зустріч у Москві стала «ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню», незважаючи на «розчарування» Трампа, за словами прессекретаря Білого дому.