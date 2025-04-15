Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Касается пяти территорий». Спецпредставитель Трампа после встречи с Путиным рассказал о мирном соглашении

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф охарактеризовал свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на прошлой неделе как «убедительные», заявив, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец войне в Украине и, возможно, открыть новые деловые возможности. Об этом он сказал в эфире Fox News 14 апреля.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • По словам Уиткоффа, в конце почти пятичасовой встречи Путин якобы обратился с просьбой обеспечить «постоянный мир», и, по словам Уиткоффа, «нам нужно было некоторое время, чтобы прийти к этому».
  • «Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно имеет в виду гораздо больше, – сказал Уиткофф. – Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень-очень важного для мира в целом».
  • По словам Уиткоффа, ключ к общему соглашению лежит вокруг «пяти территорий». Он не озвучил дополнительные подробности, но Россия настаивает на том, что захват ею частей Украины с 2014 года должен быть признан в любом соглашении.
  • Путин ранее требовал лишить Украину возможности когда-либо становиться членом НАТО, Уиткофф заявил, что он также поднял вопросы, связанные с центральным принципом блока, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех.
  • После встреч в Санкт-Петербурге Уиткофф заявил, что увидел «возможность изменить российско-американские отношения с помощью некоторых привлекательных коммерческих возможностей, которые, по моему мнению, также придадут региону реальную стабильность».

Контекст

11 апреля президент США Трамп написал в посте на своей платформе Truth Social, что «Россия должна начать действовать», чтобы способствовать прекращению огня.

14 апреля Трамп снова обвинил президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в войне. Позже в тот же день он уточнил, что война в Украине стала результатом некомпетентности трех человек, назвав и президента РФ Владимира Путина.

По данным The Wall Street Journal, несколько высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, советуют ему скептичнее относиться к стремлению РФ к миру с Украиной, утверждая, что президент России Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий. В то же время Трамп по-прежнему поддерживает спецпредставителя США Стива Уиткоффа, считающего, что Путин хочет заключить мир.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні