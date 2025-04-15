«Касается пяти территорий». Спецпредставитель Трампа после встречи с Путиным рассказал о мирном соглашении

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф охарактеризовал свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на прошлой неделе как «убедительные», заявив, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец войне в Украине и, возможно, открыть новые деловые возможности. Об этом он сказал в эфире Fox News 14 апреля.
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Ключевые факты
- По словам Уиткоффа, в конце почти пятичасовой встречи Путин якобы обратился с просьбой обеспечить «постоянный мир», и, по словам Уиткоффа, «нам нужно было некоторое время, чтобы прийти к этому».
- «Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно имеет в виду гораздо больше, – сказал Уиткофф. – Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень-очень важного для мира в целом».
- По словам Уиткоффа, ключ к общему соглашению лежит вокруг «пяти территорий». Он не озвучил дополнительные подробности, но Россия настаивает на том, что захват ею частей Украины с 2014 года должен быть признан в любом соглашении.
- Путин ранее требовал лишить Украину возможности когда-либо становиться членом НАТО, Уиткофф заявил, что он также поднял вопросы, связанные с центральным принципом блока, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех.
- После встреч в Санкт-Петербурге Уиткофф заявил, что увидел «возможность изменить российско-американские отношения с помощью некоторых привлекательных коммерческих возможностей, которые, по моему мнению, также придадут региону реальную стабильность».
Контекст
11 апреля президент США Трамп написал в посте на своей платформе Truth Social, что «Россия должна начать действовать», чтобы способствовать прекращению огня.
14 апреля Трамп снова обвинил президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в войне. Позже в тот же день он уточнил, что война в Украине стала результатом некомпетентности трех человек, назвав и президента РФ Владимира Путина.
По данным The Wall Street Journal, несколько высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, советуют ему скептичнее относиться к стремлению РФ к миру с Украиной, утверждая, что президент России Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий. В то же время Трамп по-прежнему поддерживает спецпредставителя США Стива Уиткоффа, считающего, что Путин хочет заключить мир.
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