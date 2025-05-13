ЕС готовит контроль за движением капитала и пошлины против РФ в случае вето Венгрии на санкции – FT

Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на ее войну в Украине, сообщили Financial Times пять чиновников, информированных о текущих обсуждениях.
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Ключевые факты
- По данным источников, Европейская комиссия оповестила столицы государств, что значительная часть санкций, включая замороженные российские государственные активы на сумму €200 млрд, может быть переведена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта.
- Подготовка началась на фоне обещаний ЕС продолжать оказывать экономическое давление на Москву и дипломатические усилия заставить Россию согласиться на предложенное прекращение огня и прямые мирные переговоры с Украиной.
- Впрочем, Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно блокировал санкции ЕС против России, пригрозила наложить вето на продление экономических ограничений, которые закончатся в конце июля, если все 27 государств-членов не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.
- Рассматриваемые обходные пути будет требовать только большинство стран ЕС для продления санкций. Контроль за движением капитала, который будет предотвращать приток средств в Россию, и торговые меры, такие как пошлины, являются двумя вариантами, упомянутыми Еврокомиссией в последние недели, заявили чиновники.
- Предыдущие идеи включали двусторонние национальные меры, позволяющие таким странам, как Бельгия, где заморожена большая часть российских активов в размере €200 млрд, запретить репатриацию российских активов.
- «Мы все сосредоточены на плане А», – сказал один из чиновников. «Но ведутся обсуждения относительно правовой основы альтернативных вариантов».
- Будапешт не выдвинул серьезных возражений против нового пакета санкций против Москвы, который обсуждался на встрече всех 27 послов 12 мая, по словам трех дипломатов.
Контекст
В январе ЕС ввел пошлины на российские и белорусские удобрения. По словам двух чиновников, этот шаг стал примером того, как существующие санкции в отношении другого российского импорта могут быть преобразованы в торговые меры.
Комиссия пообещала подать в следующем месяце законодательные предложения, позволяющие ей ввести запрет на новые российские газовые и спотовые контракты в текущем году и полностью отказаться от них до 2027 года. Комиссия настаивала на том, что это не будут санкции, но отказалась предоставить государствам-членам более подробную информацию.
Некоторые дипломаты ЕС обеспокоены тем, что запрет на поставку российского газа без санкций приведет к тому, что компании будут вовлечены в длительные судебные тяжбы.
Евросоюз в рамках разработки 17-го пакета санкций против РФ рассматривает введение ограничительных мер против «Сургутнефтегаза», страховой компании ПСК и дубайского подразделения «ЛУКойла» – Litasco.
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