ЕС готовит контроль за движением капитала и пошлины против РФ в случае вето Венгрии на санкции – FT

Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на ее войну в Украине, сообщили Financial Times пять чиновников, информированных о текущих обсуждениях.

Ключевые факты

По данным источников, Европейская комиссия оповестила столицы государств, что значительная часть санкций, включая замороженные российские государственные активы на сумму €200 млрд, может быть переведена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта.

Подготовка началась на фоне обещаний ЕС продолжать оказывать экономическое давление на Москву и дипломатические усилия заставить Россию согласиться на предложенное прекращение огня и прямые мирные переговоры с Украиной.

Впрочем, Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно блокировал санкции ЕС против России, пригрозила наложить вето на продление экономических ограничений, которые закончатся в конце июля, если все 27 государств-членов не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.

Рассматриваемые обходные пути будет требовать только большинство стран ЕС для продления санкций. Контроль за движением капитала, который будет предотвращать приток средств в Россию, и торговые меры, такие как пошлины, являются двумя вариантами, упомянутыми Еврокомиссией в последние недели, заявили чиновники.

Предыдущие идеи включали двусторонние национальные меры, позволяющие таким странам, как Бельгия, где заморожена большая часть российских активов в размере €200 млрд, запретить репатриацию российских активов.

«Мы все сосредоточены на плане А», – сказал один из чиновников. «Но ведутся обсуждения относительно правовой основы альтернативных вариантов».

Будапешт не выдвинул серьезных возражений против нового пакета санкций против Москвы, который обсуждался на встрече всех 27 послов 12 мая, по словам трех дипломатов.

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Контекст

В январе ЕС ввел пошлины на российские и белорусские удобрения. По словам двух чиновников, этот шаг стал примером того, как существующие санкции в отношении другого российского импорта могут быть преобразованы в торговые меры.

Комиссия пообещала подать в следующем месяце законодательные предложения, позволяющие ей ввести запрет на новые российские газовые и спотовые контракты в текущем году и полностью отказаться от них до 2027 года. Комиссия настаивала на том, что это не будут санкции, но отказалась предоставить государствам-членам более подробную информацию.

Некоторые дипломаты ЕС обеспокоены тем, что запрет на поставку российского газа без санкций приведет к тому, что компании будут вовлечены в длительные судебные тяжбы.

Евросоюз в рамках разработки 17-го пакета санкций против РФ рассматривает введение ограничительных мер против «Сургутнефтегаза», страховой компании ПСК и дубайского подразделения «ЛУКойла» – Litasco.