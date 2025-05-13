ЄС готує контроль за рухом капіталу та мита проти РФ у випадку вето Угорщини на санкції – FT

Брюссель готується застосувати контроль за рухом капіталу та мита проти Росії у разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на її війну в Україні, повідомили Financial Times пʼять чиновників, поінформованих про поточні обговорення.

Ключові факти

За даними джерел, Європейська комісія повідомила столиці держав, що значну частину санкцій, включаючи заморожені російські державні активи на суму 200 млрд євро, може бути переведено на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

Підготовка почалася на тлі обіцянок ЄС продовжувати чинити економічний тиск на Москву і дипломатичних зусиль змусити Росію погодитись на запропоноване припинення вогню та прямі мирні переговори з Україною.

Втім Угорщина, премʼєр-міністр якої Віктор Орбан неодноразово блокував санкції ЄС проти Росії, пригрозила накласти вето на продовження економічних обмежень, які закінчаться наприкінці липня, якщо всі 27 держав-членів не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

Обхідні шляхи, що розглядаються, вимагатимуть тільки більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу коштів до Росії, і торгові заходи, такі як мита, є двома варіантами, які були згадані Єврокомісією в останні тижні, заявили чиновники.

Попередні ідеї включали двосторонні національні заходи, які б дозволили таким країнам, як Бельгія, де заморожена більша частина російських активів у розмірі 200 млрд євро, заборонити репатріацію російських активів.

«Ми всі зосереджені на плані А», – сказав один з чиновників. «Але ведуться обговорення щодо правової основи альтернативних варіантів».

Будапешт не висунув серйозних заперечень проти нового пакету санкцій проти Москви, який обговорювався на зустрічі всіх 27 послів 12 травня, за словами трьох дипломатів. Очікується, що 17-й пакет заходів, націлений на компанії в Китаї та інших країнах, які допомагають Москві уникати санкцій, буде підписано 14 травня та офіційно введено на початку наступного тижня.

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Контекст

У січні ЄС запровадив мита на російські та білоруські добрива. За словами двох чиновників, цей крок став прикладом того, як існуючі санкції щодо іншого російського імпорту можуть бути перетворені на торговельні заходи.

Комісія пообіцяла подати наступного місяця законодавчі пропозиції, які дозволять їй запровадити заборону на нові російські газові та спотові контракти цього року та повністю відмовитися від них до 2027 року. Комісія наполягала на тому, що це не будуть санкції, але відмовилася надати державам-членам більш детальну інформацію.

Деякі дипломати ЄС стурбовані тим, що заборона на постачання російського газу без санкцій призведе до того, що компанії будуть втягнуті в тривалі судові позови.

Євросоюз у рамках розробки 17-го пакету санкцій проти РФ розглядає запровадження обмежувальних заходів проти «Сургутнефтегаза», страхової компанії ВСК та дубайського підрозділу «Лукойл» – Litasco.