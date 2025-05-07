ЄС готує санкції проти «Сургутнефтегаза» і дубайської «дочки» «Лукойла». Bloomberg дізнався деталі 17-го пакета

Євросоюз у рамках розробки 17-го пакету санкцій проти РФ розглядає запровадження обмежувальних заходів проти «Сургутнефтегаза», страхової компанії ВСК та дубайського підрозділу «Лукойл» – Litasco, пише Bloomberg 7 травня. ЄС має намір ухвалити пакет санкцій наприкінці цього місяця.

Ключові факти

Litasco є другим за величиною продавцем російської сирої нафти на зарубіжних ринках минулого року. ЄС хоче запровадити санкції проти компанії, оскільки вона, як сприяє зростанню «тіньового флоту». Цей крок, викладений у документах, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, стане першим випадком, коли західні уряди спробують запровадити санкції проти компанії Litasco після повномасштабного вторгнення в Україну.

Загалом санкції будуть спрямовані проти близько 60 осіб та близько 150 суден, внаслідок чого кількість суден, що перебувають під санкціями ЄС, перевищить 300.

До списку також увійшли ВСК, що входить до пʼятірки найбільших російських страхових компаній, яку минулого року було внесено до чорного списку британською владою, і ПАТ «Сургутнефтегаз», компанія, на яку адміністрація Байдена наклала санкції перед на початку цього року.

За розрахунками Bloomberg, компанія була третім за величиною російським експортером сирої нафти, на її частку припало майже 12% торішніх продажів на зарубіжні ринки, за винятком країн колишнього СРСР.

Інші пропозиції включають осіб і організації, що беруть участь у російських дезінформаційних і хакерських операціях, а також кілька китайських організацій, які постачали Росії верстати, що використовуються її військовою промисловістю, а також виробники безпілотників і компонентів безпілотників, які були розгорнуті проти України.

Контекст

Пропозиції потребують підтримки всіх держав-членів, вони є частиною 17-го пакету санкцій ЄС проти Москви через її вторгнення в Україну, оскільки блок прагне посилити тиск на Кремль, вдаривши його доходи від енергоносіїв і здатність вести війну.

Європейський Союз готує подальші санкції проти Росії, попри заклик Москви звільнити її від обмежень. Раніше EU Observer писав, що пропозиції про нові санкції можуть бути представлені вже на початку літа.

14 квітня висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн – членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій для Росії на засіданні у травні. За її словами, пакет, зокрема, включатиме обмеження щодо «тіньового флоту» РФ.