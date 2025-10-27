Европейский Союз рассматривает возможность выпуска общего долга для поддержки Украины после того, как Бельгия заблокировала план использования замороженных российских активов для репарационного кредита. Об этом сообщило Politico со ссылкой на троих дипломатов Евросоюза.

Подробности

Еврокомиссия готовит документ с тремя вариантами дальнейших действий: общий долг для помощи Киеву; предоставление репарационного займа, обеспеченного российскими активами; прекращение денежной поддержки (этот вариант поддерживает только Венгрия).

План совместного долга был обсужден на саммите ЕС в прошлый четверг, когда стало ясно, что Бельгия не снимет свои возражения по использованию активов, замороженных в брюссельском Euroclear.

Дипломаты отмечают, что без новых средств Украина может оказаться в финансовом кризисе уже в конце первого квартала 2026 года. Европа остается единственным реалистичным источником финансирования, после того как США перестали оказывать прямую помощь.

Окончательное решение по дальнейшей стратегии ожидается не позднее декабрьского саммита ЕС, запланированного на 18 декабря.

Большинство стран блока по-прежнему считают использование российских активов «лучшим и справедливым» решением. В то же время вариант совместного долга рассматривают как «страшилку», чтобы подтолкнуть правительства к компромиссу.

Как пишет Politico, бельгийский премьер Барт Де Вевер получил последнюю юридическую версию проекта только в день саммита, что сделало его одобрение политически невозможным в разгар сложных бюджетных переговоров в Брюсселе.

В 2023 году похожая ситуация уже возникала: тогда Венгрия ветировала финансирование, но впоследствии согласилась, и ЕС смог выделить Украине €50 млрд. В этот раз договориться будет сложнее – из-за долговых проблем Франции и других крупных стран, а также отсутствия поддержки со стороны США, считает издание.

Контекст

Оценочная стоимость замороженных суверенных активов России в ЕС составляет около €211 млрд. В целом, страны ЕС, G7 и Австралия заморозили примерно €260 млрд в виде наличных и ценных бумаг.

В октябре 2024 года Совет ЕС одобрил предоставление Украине кредита до €35 млрд. Этот кредит является частью плана G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Вскоре страны G7 утвердили кредит на $50 млрд для Украины, из которых $20 млрд предоставляет США.

29 августа Еврокомиссия приступила к разработке механизма использования около €200 млрд замороженных активов РФ. В частности, рассматривается создание специального целевого холдинга с участием стран G7. Ожидается, что до конца 2025 года ЕС выплатит Украине €18 млрд, что стимулирует поиск новых подходов к использованию замороженных российских активов.

24 октября Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили решение до декабря, что сделало невозможным планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года.