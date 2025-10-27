Європейський Союз розглядає можливість випуску спільного боргу для підтримки України після того, як Бельгія заблокувала план використання заморожених російських активів для репараційного кредиту. Про це повідомило Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.

Деталі

Єврокомісія готує документ із трьома варіантами подальших дій: спільний борг для допомоги Києву; надання репараційної позики, забезпеченої російськими активами; припинення фінансової підтримки (цей варіант підтримує лише Угорщина).

План спільного боргу був обговорений на саміті ЄС минулого четверга, коли стало зрозуміло, що Бельгія не зніме свої заперечення щодо використання активів, заморожених у брюссельському Euroclear.

Дипломати зазначають, що без нових коштів Україна може опинитися у фінансовій кризі вже наприкінці першого кварталу 2026 року. Європа залишається єдиним реалістичним джерелом фінансування, після того як США припинили надавати пряму допомогу.

Остаточне рішення щодо подальшої стратегії очікується не пізніше грудневого саміту ЄС, запланованого на 18 грудня.

Більшість країн блоку, як і раніше, вважають використання російських активів «найкращим і найбільш справедливим» рішенням. Водночас варіант спільного боргу розглядають як «страшилку», щоб підштовхнути уряди до компромісу.

Як пише Politico, бельгійський прем’єр Барт Де Вевер отримав останню юридичну версію проєкту лише в день саміту, що зробило його схвалення політично неможливим у розпал складних бюджетних переговорів у Брюсселі.

У 2023 році схожа ситуація вже виникала: тоді Угорщина ветувала фінансування, але згодом погодилася, і ЄС зміг виділити Україні €50 млрд. Цього разу домовитися буде складніше – через боргові проблеми Франції та інших великих країн, а також відсутність підтримки з боку США, вважає видання.

Контекст

Оціночна вартість заморожених суверенних активів Росії в ЄС становить близько €211 млрд. Загалом країни ЄС, G7 та Австралія заморозили приблизно €260 млрд у вигляді готівки та цінних паперів.

У жовтні 2024 року Рада ЄС схвалила надання Україні кредиту до €35 млрд. Цей кредит є частиною плану G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), який фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів. Незабаром країни G7 затвердили кредит на $50 млрд для України, з яких $20 млрд надає США.

29 серпня Єврокомісія розпочала розробку механізму використання близько €200 млрд заморожених активів РФ. Зокрема, розглядається створення спеціального цільового холдингу за участі країн G7. Очікується, що до кінця 2025 року ЄС виплатить Україні €18 млрд, що стимулює пошук нових підходів до використання заморожених російських активів.

24 жовтня Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мав фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали рішення до грудня, що унеможливило плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року.