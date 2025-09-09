Премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о новой программе сотрудничества. Об этом она сообщила после встречи с главой миссии МВФ Гэвином Греем 9 сентября.

Подробности

Во время встречи я передала Гэвину Грею письмо с запросом на новую программу сотрудничества, которая должна поддержать Украину в ближайшие годы. Мы договорились продлить консультации между нашими командами в последующие месяцы, чтобы до конца года получить одобрение Совета директоров МВФ», – отметила Свириденко.

Действующая программа МВФ действует до 2027 года, однако, по словам главы Национального банка Андрея Пышного, она сосредоточена преимущественно на послевоенном восстановлении. Поскольку война продолжается, проект государственного бюджета на 2026 год формируется с учетом продолжения боевых действий.

«Война далека от завершения, и бюджет 2026 учитывает эту реальность», – подчеркнула Свириденко. Основными приоритетами бюджета остаются финансирование оборонных потребностей и социальных программ, для чего необходимо привлечь как внутренние ресурсы, так и дополнительную международную поддержку.

В ходе встречи с представителем МВФ Свириденко также обсудила вопросы привлечения инвестиций для развития частного сектора, дерегуляции и возобновления энергетической инфраструктуры.

Контекст

3 сентября в Киев прибыла миссия МВФ для обсуждения бюджета и реформ на 2026 год. По словам постоянной представительницы МВФ в Украине Пришилы Тофано, переговоры посвящены планированию бюджета на 2026 год, среднесрочным прогнозам фискальной политики, вопросам монетарной и валютной политики, а также реформам в финансовом секторе и другим структурным изменениям.