Україна попередньо оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні в межах нової чотирирічної програми з МВФ на рівні $150-170 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті у пʼятницю 19 вересня. Переговори щодо програми стартували у вересні.

Деталі

На 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансування наразі становить $18,1 млрд відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/$1.

Міністр нагадав, що, згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд за бюджетним курсом – ред.) – дефіцит і необхідність виплати зовнішніх боргових зобов’язань.

Марченко також зазначив, що Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді ще раз переглянути державний бюджет на 2025 рік. «Є ймовірність, що ми вимушені будемо міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки й оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою», – сказав міністр.

Контекст

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд т $165 млрд.

Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, заявив 4 вересня голова НБУ Андрій Пишний. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». В його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.

9 вересня премʼєр-міністр Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ із проханням розпочати нову програму співпраці. «Під час зустрічі я вручила Гевіну Грею лист із запитом на нову програму, яка підтримуватиме Україну в найближчі роки. Ми домовилися про продовження консультацій між нашими командами в найближчі місяці, щоб до кінця року отримати схвалення від Ради директорів МВФ», – повідомила Свириденко.