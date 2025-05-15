ЕС планирует повысить пошлины на агропродукцию и удобрения из России и Беларуси на 50%

Комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии повысить пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары из России и Беларуси на 50%, а также ввести дополнительные тарифы на удобрения. Цель – уменьшение зависимости ЕС от агросектора стран-агрессоров, говорится в сообщении на сайте Европарламента.
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Подробности
- Таможенные пошлины вырастут для продукции, к которой до сих пор не были применены другие торговые ограничения. В частности, речь идет о сахаре, уксусе, муке и кормах для животных.
- Отдельно вводится тариф в размере 6,5% на импорт удобрений из России и Беларуси. В 2025–2026 годах также будут взиматься дополнительные €40–45 за тонну, а к 2028 году эти тарифы вырастут до €430 за тонну.
- Еврокомиссия считает, что доходы от продаж удобрений напрямую поддерживают военную машину России, поэтому данные меры направлены на прекращение экономического содействия агрессии.
- Предложение будет вынесено на голосование Европарламента в ходе следующего пленарного заседания в Брюсселе – 22 мая.
Контекст
В январе этого года Еврокомиссия одобрила 15-процентные пошлины на сельхозпродукцию и некоторые азотные удобрения из России и Беларуси. До этого пошлины составляли 6,5%.
Импорт минеральных удобрений из России в ЕС, и без того высокий в 2023 году, резко возрос в 2024-м. Это создает экономическую зависимость, что, по мнению Еврокомиссии, угрожает продовольственной безопасности ЕС и делает его уязвимым к возможному шантажу со стороны РФ.
Ожидается, что новые пошлины значительно сократят поставки удобрений и агропродукции из России и Беларуси, а также простимулируют производство удобрений в самом ЕС, которое страдает от дешевого импорта.
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