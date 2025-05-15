ЄС планує підвищити мита на агропродукцію і добрива з Росії та Білорусі на 50%

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії підвищити мита на окремі сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі на 50%, а також запровадити додаткові тарифи на добрива. Мета – зменшення залежності ЄС від агросектора країн-агресорів, ідеться у повідомленні на сайті Європарламенту.
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Деталі
- Мита зростуть для продукції, до якої досі не було застосовано інші торговельні обмеження. Зокрема, йдеться про цукор, оцет, борошно та корми для тварин.
- Окремо запроваджується тариф у розмірі 6,5% на імпорт добрив із Росії та Білорусі. У 2025–2026 роках також стягуватимуть додаткові €40–45 за тонну, а до 2028 року ці тарифи зростуть до €430 за тонну.
- Єврокомісія вважає, що доходи від продажу добрив напряму підтримують воєнну машину Росії, тому ці заходи спрямовані на припинення економічного сприяння агресії.
- Пропозицію винесуть на голосування Європарламенту під час наступного пленарного засідання в Брюсселі – 22 травня.
Контекст
У січні цього року Єврокомісія схвалила 15-відсоткові мита на сільгосппродукцію та деякі азотні добрива з Росії та Білорусі. До того мита становили 6,5%.
Імпорт мінеральних добрив з Росії до ЄС, і без того високий у 2023 році, різко зріс у 2024-му. Це створює економічну залежність, що, на думку Єврокомісії, загрожує продовольчій безпеці ЄС і робить його вразливим до можливого шантажу з боку РФ.
Очікується, що нові мита значно скоротять поставки добрив та агропродукції з Росії та Білорусі, а також простимулюють виробництво добрив у самому ЄС, яке страждає через дешевий імпорт.
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