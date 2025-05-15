ЄС планує підвищити мита на агропродукцію і добрива з Росії та Білорусі на 50%

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії підвищити мита на окремі сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі на 50%, а також запровадити додаткові тарифи на добрива. Мета – зменшення залежності ЄС від агросектора країн-агресорів, ідеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Деталі

Мита зростуть для продукції, до якої досі не було застосовано інші торговельні обмеження. Зокрема, йдеться про цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Окремо запроваджується тариф у розмірі 6,5% на імпорт добрив із Росії та Білорусі. У 2025–2026 роках також стягуватимуть додаткові €40–45 за тонну, а до 2028 року ці тарифи зростуть до €430 за тонну.

Єврокомісія вважає, що доходи від продажу добрив напряму підтримують воєнну машину Росії, тому ці заходи спрямовані на припинення економічного сприяння агресії.

Пропозицію винесуть на голосування Європарламенту під час наступного пленарного засідання в Брюсселі – 22 травня.

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Контекст

У січні цього року Єврокомісія схвалила 15-відсоткові мита на сільгосппродукцію та деякі азотні добрива з Росії та Білорусі. До того мита становили 6,5%.

Імпорт мінеральних добрив з Росії до ЄС, і без того високий у 2023 році, різко зріс у 2024-му. Це створює економічну залежність, що, на думку Єврокомісії, загрожує продовольчій безпеці ЄС і робить його вразливим до можливого шантажу з боку РФ.

Очікується, що нові мита значно скоротять поставки добрив та агропродукції з Росії та Білорусі, а також простимулюють виробництво добрив у самому ЄС, яке страждає через дешевий імпорт.