Єврокомісія схвалила підвищені мита на добрива з Росії та Білорусі

Європейська комісія схвалила 15-відсоткові мита на сільгосппродукцію та деякі азотні добрива з Росії та Білорусі. Про це повідомляється у пресрелізі виконавчого органу ЄС 28 січня. Досі мита становили 6,5%.

Деталі

Метою запровадження мит Брюссель називає зниження залежності від імпорту з РФ і Білорусі, який «становить ризик для продовольчої безпеки і робить ЄС вразливим перед Росією».

Підвищені мита на російську продукцію мають підтримати європейську індустрію виробництва добрив, яка постраждала під час енергетичної кризи, та дозволить диверсифікувати поставки, йдеться у повідомленні.

Єврокомісія очікує, що тарифи вплинуть на доходи від російського експорту, таким чином «вплинувши на здатність Росії вести агресивну війну проти України».

Умови транзиту сільгосппродукції в треті країни не зміняться.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Країни ЄС почали обговорювати можливість підвищення мит на російські добрива ще у жовтні минулого року, писав Bloomberg. Вони скаржилися на «агресивну стратегію зниження цін» з боку РФ, яка призвела до витіснення з ринку місцевих виробників.

Росія – найбільший у світі експортер добрив з часткою близько 18% рику. Ця галузь російської промисловості не потрапила під санкції, але стикається з певними проблемами через перебої з логістикою та платежами. США – основний покупець російської продукції.