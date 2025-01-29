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Єврокомісія схвалила підвищені мита на добрива з Росії та Білорусі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Європейська комісія схвалила 15-відсоткові мита на сільгосппродукцію та деякі азотні добрива з Росії та Білорусі. Про це повідомляється у пресрелізі виконавчого органу ЄС 28 січня. Досі мита становили 6,5%.

Деталі

  • Метою запровадження мит Брюссель називає зниження залежності від імпорту з РФ і Білорусі, який «становить ризик для продовольчої безпеки і робить ЄС вразливим перед Росією». 
  • Підвищені мита на російську продукцію мають підтримати європейську індустрію виробництва добрив, яка постраждала під час енергетичної кризи, та дозволить диверсифікувати поставки, йдеться у повідомленні.
  • Єврокомісія очікує, що тарифи вплинуть на доходи від російського експорту, таким чином «вплинувши на здатність Росії вести агресивну війну проти України».
  • Умови транзиту сільгосппродукції в треті країни не зміняться. 

Контекст

Країни ЄС почали обговорювати можливість підвищення мит на російські добрива ще у жовтні минулого року, писав Bloomberg. Вони скаржилися на «агресивну стратегію зниження цін» з боку РФ, яка призвела до витіснення з ринку місцевих виробників.

Росія – найбільший у світі експортер добрив з часткою близько 18% рику. Ця галузь російської промисловості не потрапила під санкції, але стикається з певними проблемами через перебої з логістикою та платежами. США – основний покупець російської продукції.

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