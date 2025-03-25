Перемирие на море начнется только после снятия санкций с Россельхозбанка и производителей продовольствия и удобрений – Кремль

Россия договорилась о снятии санкций с Россельхозбанка и производителей и экспортеров продовольствия и удобрений. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияде, пишет «Интерфакс» .

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США и Россия (как и США и Украина) согласились на прекращение огня в Черном море и планируют разработать меры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, говорится в сообщении.

Однако в Кремле отметили, что перемирие на море вступит в силу только после отмены санкций не только по Россельхозбанку, но и по другим финучреждениям, задействованным в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также с российских судов, осуществляющих перевозку.

Среди условий выполнения этой договоренности: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; снятие «санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в частности, рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в частности, рыбопродукции) и удобрений».

Другие условия: снятие «ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в частности, рыбопродукцией) и удобрениями» и «снятие ограничений» на поставку в РФ сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия (в частности, рыбопродукции).

Контекст

США договорились с Украиной и РФ обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Об этом говорится в двух отдельных заявлениях по итогам состоявшихся 23–24 марта встреч американской делегации в Эр-Рияде с украинскими и российскими переговорщиками.

В сообщении Белого дома отмечается, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Возвращение Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT было одним из ключевых требований России для работы так называемого «зернового соглашения». Другие требования включали доступ к портам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, а также разблокирование активов и счетов российских компаний, занимающихся экспортом продуктов питания и удобрений.