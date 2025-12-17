Предложения к 20-му пакету санкций Европейского Союза против РФ Еврокомиссия планирует представить уже после Нового года, а утвердить его могут к годовщине полномасштабной агрессии России. Об этом «Европейской правде» на условиях анонимности сообщили несколько европейских дипломатов в Брюсселе, которые знакомы с ходом подготовки ограничений.
Источник Forbes Ukraine сообщил, что новые санкции введут против финансового и энергетического секторов РФ, новый пакет планируют представить в январе.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Основное внимание Еврокомиссии сейчас сосредоточено на поиске финансирования для Украины в 2026–2027 годах, заявил один из собеседников.
- Именно из-за концентрации усилий ЕС на финансировании Украины презентацию 20-го пакета было решено отложить до начала 2026 года.
- «Скорее всего, проект нового пакета будет готов уже вскоре в январе, чтобы утвердить его к годовщине полномасштабной российской агрессии», – заявил другой дипломат.
- Предыдущие пакеты ЕС удавалось согласовывать в течение месяца, поэтому на этот раз цель выглядит тоже реальной, заявил дипломат.
- Дополнено. Источник Forbes Ukraine подтвердил, что новый пакет санкций планируют представить в январе. Санкции будут касаться финансового, энергетического секторов и «теневого флота».
- В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что «Группа семи», ЕС и США все еще имеют много рычагов влияния, которые они могут использовать. Сейчас санкции, по его словам, наложены лишь на 20% всего российского военно-промышленного комплекса. «Ограничения должны быть применены к остальным. Все лазейки для уклонения от санкций должны быть закрыты. Доходы России от энергетики могут и должны быть еще больше сокращены», – заявил глава МИД.
- Он подчеркнул, что ЕС уже принял серьезные стратегические меры для уменьшения своей зависимости от российской нефти и газа и теперь «пришло время положить конец зависимости от «Росатома».
- Министр подчеркнул, что ЕС должен продолжать вводить пошлины и другие торговые ограничения, чтобы еще больше сократить импорт из России и заменить его другими источниками. Кроме того, личные санкции также должны быть усилены.
Контекст
5 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и ЕС рассматривают вариант отказа от механизма ценового потолка и введения полного запрета на предоставление морских услуг для российской нефти.
16 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.