Предложения к 20-му пакету санкций Европейского Союза против РФ Еврокомиссия планирует представить уже после Нового года, а утвердить его могут к годовщине полномасштабной агрессии России. Об этом «Европейской правде» на условиях анонимности сообщили несколько европейских дипломатов в Брюсселе, которые знакомы с ходом подготовки ограничений.

Источник Forbes Ukraine сообщил, что новые санкции введут против финансового и энергетического секторов РФ, новый пакет планируют представить в январе.