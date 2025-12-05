Страны Большой семерки и Европейский союз обсуждают замену ценового потолка на российскую нефть на полный запрет на морские услуги. Такой шаг имеет целью уменьшить нефтяные доходы, которые Россия направляет на финансирование войны против Украины. Об этом 5 декабря пишет Reuters со ссылкой на источники.

Детали

Сейчас более трети российского нефтяного экспорта обеспечивают западные танкеры – преимущественно в направлении Индии и Китая – с использованием европейских судоходных сервисов.

Запрет перекроет этот маршрут, который в значительной степени держится на флотах стран ЕС, в частности Греции, Кипра и Мальты. Остальная российская нефть поставляется танкерами «теневого» флота, который работает вне западного надзора и не соответствует международным морским стандартам. Если G7 и ЕС таки согласуют запрет, Москве придется наращивать этот флот.

Запрет могут включить в следующий пакет санкций Евросоюза, формирование которого ожидается в начале 2026 года. В то же время в Брюсселе стремятся согласовать решение в рамках G7, перед тем как официально вносить его в санкционный пакет.

Контекст

G7 ввела потолок цен на российскую нефть в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, пытаясь ограничить доходы Кремля и одновременно позволить третьим странам покупать российскую нефть с привлечением западных сервисов – при условии, что цена не превышает установленный порог.

Впрочем, Россия постепенно переориентировала поставки на азиатские рынки, используя собственный флот, значительная часть которого уже под санкциями. Эти танкеры обычно старые, с непрозрачной структурой собственности и без западного страхования.

Администрация Джо Байдена считала, что увеличение расходов России на танкерный флот будет уменьшать ее возможности финансировать войну. Администрация Дональда Трампа подходит к механизму потолка цен с большим недоверием и не поддержала снижение предельной цены на нефть с $60 до $47,6 за баррель, согласованное Великобританией, ЕС и Канадой в сентябре 2025 года.

По оценкам финского Центра исследования энергии и чистого воздуха, в октябре 44% российского экспорта нефти перевозили танкеры санкционного «теневого» флота». Еще 18% приходились на танкеры «теневого» флота без санкций, тогда как суда, связанные со странами G7, ЕС и Австралией, обеспечивали 38% перевозок.

Всего в перевозках подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы задействованы 1423 танкера, из которых 921 находится под санкциями США, Британии или ЕС, свидетельствуют данные Lloyd's List Intelligence.