Пропозиції до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ Єврокомісія планує представити уже після Нового року, а затвердити його можуть до роковин повномасштабної агресії Росії. Про це «Європейській правді» на умовах анонімності повідомили кілька європейських дипломатів у Брюсселі, які обізнані з перебігом підготовки обмежень.

Джерело Forbes Ukraine повідомило, що нові санкції введуть проти фінансового та енергетичного секторів РФ, новий пакет планують представити у січні.