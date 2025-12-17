Пропозиції до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ Єврокомісія планує представити уже після Нового року, а затвердити його можуть до роковин повномасштабної агресії Росії. Про це «Європейській правді» на умовах анонімності повідомили кілька європейських дипломатів у Брюсселі, які обізнані з перебігом підготовки обмежень.
Джерело Forbes Ukraine повідомило, що нові санкції введуть проти фінансового та енергетичного секторів РФ, новий пакет планують представити у січні.
Деталі
- Основна увага Єврокомісії наразі зосереджена на пошуку фінансування для України у 2026-2027 роках, заявив один зі співрозмовників.
- Саме через концентрацію зусиль ЄС на фінансуванні України презентацію 20-го пакета було вирішено відкласти до початку 2026 року.
- «Скоріш за все, проєкт нового пакета буде готовий вже незабаром у січні, щоб затвердити його до роковин повномасштабної російської агресії», – заявив інший дипломат.
- Попередні пакети ЄС вдавалося узгоджувати протягом місяця, тож цього разу мета виглядає теж реальною, заявив дипломат.
- Доповнено. Джерело Forbes Ukraine підтвердило, що новий пакет санкцій планують представити у січні. Санкції стосуватимуться фінансового, енергетичного секторів та «тіньового флоту».
- Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «Група семи», ЄС і США все ще мають багато важелів впливу, які вони можуть використовувати. Наразі санкції, за його словами, накладені лише на 20% всього російського військово-промислового комплексу. «Обмеження повинні бути застосовані до решти. Всі лазівки для ухилення від санкцій повинні бути закриті. Доходи Росії від енергетики можуть і повинні бути ще більше скорочені», – заявив глава МЗС.
- Він підкреслив, що ЄС вже вжив серйозних стратегічних заходів для зменшення своєї залежності від російської нафти та газу і тепер «настав час покласти край залежності від «Росатома».
- Міністр наголосив, що ЄС повинен продовжувати вводити мита та інші торговельні обмеження, щоб ще більше скоротити імпорт з Росії та замінити його іншими джерелами. Крім того, особисті санкції також повинні бути посилені.
Контекст
5 грудня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що країни G7 та ЄС розглядають варіант відмови від механізму цінової стелі й запровадження повної заборони на надання морських послуг для російської нафти.
16 грудня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії.
