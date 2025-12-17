США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае, если президент Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Об этом 17 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Детали

По их словам, рассматриваются варианты ограничений для судов так называемого теневого флота России, которые используются для перевозки нефти, а также для трейдеров, обеспечивающих такие операции.

Некоторые из них отмечают, что новые меры могут быть объявлены уже на этой неделе. Министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале недели.

В то же время источники отмечают, что окончательное решение за президентом Дональдом Трампом. Ответ от Министерства финансов США на запрос за пределами рабочего времени получить не удалось.

Контекст

Доходы от экспорта нефти и газа остаются одним из главных источников наполнения бюджета России, обеспечивая примерно четверть всех поступлений. Их сокращение серьезно бьет по экономике страны, которая после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года резко увеличила расходы на оборону и безопасность.

Украина и ее западные партнеры неоднократно подчеркивали, что стремятся заставить Россию – второго по объемам мирового экспортера нефти – прекратить войну, ограничив ее экономический потенциал.

Министерство финансов РФ сначала прогнозировало, что доходы от нефти и газа в 2025 году составят 10,94 трлн рублей, однако в октябре было вынуждено снизить прогноз из-за падения мировых цен на нефть на фоне опасений относительно избыточного предложения.

В ноябре рублевая цена российской нефти для налоговых расчетов опустилась на 17,1% по сравнению с октябрем – до 3605 рублей за баррель.

В то же время объемы российской нефти, хранящиеся в морских танкерах, достигли максимума за последние два с половиной года – 3,68 млн баррелей в сутки. Избыток сырья усиливает давление на мировые цены и усложняет финансирование Москвой войны против Украины.

5 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и ЕС рассматривают возможность отказа от механизма ценового потолка и введение полного запрета на предоставление морских услуг для российской нефти.