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Трамп угрожает России масштабными санкциями и пошлинами

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против России, включая банковские ограничения и новые пошлины, пока не будет достигнуто прекращения огня и мирного соглашения с Украиной. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

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Подробности

  • Трамп подчеркнул, что серьезно обдумывает санкции из-за ситуации на фронте, где, по его словам, Россия буквально «уничтожает Украину».
  • Он призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, добавив: «Садитесь за стол, пока не поздно. Спасибо!!!».
Трамп угрожает России масштабными санкциями и пошлинами /Фото 1

Скриншот Правда Социальный

Контекст

Дональд Трамп сделал скорейшее завершение войны в Украине одним из главных обещаний своей кампании, не уточняя деталей плана. 27 ноября 2024 года он назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпредставителем по Украине. Келлог, автор предварительного плана Трампа по разрешению конфликта, 8 января заявил, что стремится найти решение в первые 100 дней его президентства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение нуждается в надежных гарантиях безопасности от США и Европы во избежание новой агрессии РФ. Он предупредил, что заморозка конфликта только ослабит Украину и сыграет на руку Кремлю.

22 января Трамп пригрозил России экономическим давлением – санкциями, налогами и пошлинами на ее товары в США, если Путин не пойдет на мир.

6 марта министр финансов США заявил о готовности Вашингтона к «агрессивным санкциям», критикуя администрацию Байдена за мягкость в вопросе энергетических ограничений, которые могли бы усилить давление на Россию, и спросил, почему за три года поддержки Украины этого не сделали.

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