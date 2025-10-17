Європейський Союз розглядає можливість спрямувати частину «репараційного кредиту» на суму €140 млрд, забезпеченого замороженими активами Росії, на закупівлю американської зброї для України. Про це пише Financial Times із посиланням на пропозицію, яку обговорили посли ЄС 17 жовтня.
Деталі
- Згідно з документом, кошти планується залучити з активів російського Центрального банку, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear після початку повномасштабного вторгнення РФ. Основну частину позики, за планом Єврокомісії, використають для закупівлі озброєнь, а також для підтримки оборонної промисловості України та країн ЄС.
- Попри вимогу Франції надавати перевагу європейській зброї, документ допускає співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема із США, за умови, що вони нададуть Україні значну додаткову підтримку.
- Ця ініціатива виникла на тлі напруги після новини про зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Угорщині. Європейські дипломати зазначають, що запропонований механізм має на меті зберегти підтримку США, адже Трамп погодився постачати Україні більше американської зброї за умови фінансування з боку європейських союзників.
- Єврокомісія також закликала країни G7 та інших партнерів приєднатися до ініціативи, зокрема повторити механізм «репараційного кредиту», використовуючи заморожені російські активи в їхніх юрисдикціях. Велика Британія та Канада вже висловили готовність підтримати цей план.
Контекст
Загальна вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС сягає близько €211 млрд. Разом із країнами G7 та Австралією заморожено приблизно €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.
У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно схвалила надання Україні кредиту до €35 млрд. Цей внесок є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд) кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Через кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який також фінансуватиметься доходами від заморожених активів РФ. Частка США в цій ініціативі становить $20 млрд.
29 серпня Єврокомісія розпочала розробку механізму для використання близько €200 млрд заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість створення «спеціального цільового холдингу» за підтримки країн G7. Очікується, що €18 млрд від ЄС будуть повністю виплачені до кінця року, що спонукає до пошуку нових рішень щодо використання заморожених російських активів.
