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ЕС разрабатывает план полного отказа от импорта российского газа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейский союз разрабатывает план, предусматривающий полный отказ от импорта российского газа, невзирая на опасения со стороны Венгрии и Словакии. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга.

Подробности

  • Она отметила, что ЕС активно сотрудничает со странами-членами по обеспечению энергетической безопасности, в частности с Венгрией и Словакией, наиболее пострадавшими из-за прекращения транзита российского газа через Украину. В то же время Евросоюз готов поддерживать эти страны в их усилиях диверсификации поставщиков.
  • Итконен сообщила, что ЕС в скором времени представит дорожную карту для полного отказа от российского газа. «Мы не заинтересованы в увеличении использования российского ископаемого топлива в ЕС. В то же время мы работаем над планом, чтобы полностью отказаться от этого топлива», – подчеркнула она.

Контекст

До начала войны Россия снабжала Европу около 155 млрд кубометров трубопроводного газа ежегодно. В 2024 году этот объем сократился до 30 млрд кубометров, при этом более половины поставок проходило через Украину. Однако по истечении срока действия транзитного контракта 1 января поставки газа через Украину прекратились.

В настоящее время сжиженный природный газ (СПГ) стал одним из основных видов топлива, которое ЕС закупает у России после прекращения транзита через Украину. Согласно данным Kpler, 20% импортируемого в Европу СПГ поступает из России. Самыми большими потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, где поставки производятся по долгосрочным контрактам, выход из которых возможен только через общий запрет на уровне ЕС.

Президент США предупредил Европу о возможности введения пошлин, если ЕС не увеличит закупку американского СПГ, что дороже трубопроводного газа.

Украина неоднократно обращалась в ЕС с призывами прекратить импорт российского СПГ, подчеркивая важность перехода к альтернативным поставкам, в том числе из США.

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