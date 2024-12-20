Трамп грозит ЕС пошлинами, если блок не будет покупать больше нефти и газа у США

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил ЕС, что блок должен взять на себя обязательство закупать большие объемы американской нефти и газа, иначе ему придется столкнуться с пошлинами, пишет Financial Times 20 декабря. Это его первый выпад против Брюсселя после победы на выборах.
США является самым крупным в мире производителем сырой нефти и самым крупным экспортером СПГ.
Ключевые факты
- «Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут тарифы везде!» – написал Трамп на своей платформе Truth Social.
- Угроза Трампа последовала за сделанными Брюсселем предложениями о том, что государства-члены могли бы закупать больше американского СПГ, который стал спасательным кругом для блока после того, как Россия сократила поставки ископаемого топлива после полномасштабного вторжения в Украину.
- Чиновники ЕС также приступили к работе над возможными торговыми санкциями, если Трамп решит ввести пошлины, но столицы стремятся избежать нарастающего экономического конфликта с Белым домом, учитывая другие сферы зависимости от США, такие как оборона.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ноябре, что ЕС рассмотрит возможность закупки большего количества газа у США.
- «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает наши цены на энергоносители», – говорила она журналистам.
- Один из чиновников ЕС заявил, что угрозы Трампа являются странными, учитывая то, что Урсула фон дер Ляйен намекала на возможность сделать именно это.
- Аналитики в сфере энергетики заявили, что США необходимо будет расширить производство СПГ, чтобы поставлять больше газа в ЕС.
Контекст
США уже являются самым крупным поставщиком СПГ и нефти в ЕС. В первой половине 2024 года США обеспечили около 48% импорта СПГ в ЕС по сравнению с 16% из России. По данным Евростата, в третьем квартале на долю США пришлось 15% импорта нефти в ЕС.
Трамп пригрозил пошлинами странам от Китая до Канады и особенно сосредоточился на странах, имеющих торговый дефицит со США. По данным Управления торгового представителя США, дефицит торговли товарами и услугами США с ЕС в 2022 году составил $131,3 млрд.
У Трампа много претензий к ЕС, и он критиковал Европу за недостаточные расходы на оборону и за дефицит в торговле между США и ЕС.
В прошлом месяце президент Европейского центрального банка Кристина Лагард призвала политических лидеров Европы сотрудничать с ним по пошлинам и покупать больше товаров, произведенных в США.
ЕС отчаянно пытается избежать торговой войны с Трампом и провел последний месяц, пытаясь придумать возможные способы избежать пошлин за счет увеличения закупок американских товаров, таких как сжиженный природный газ или сельскохозяйственная продукция.
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