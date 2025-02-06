Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ЄС розробляє план повної відмови від імпорту російського газу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз розробляє план, що передбачає повну відмову від імпорту російського газу, попри побоювання з боку Угорщини та Словаччини. Про це заявила прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу.

Деталі 

  • Вона зазначила, що ЄС активно співпрацює з країнами-членами щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше постраждали через припинення транзиту російського газу через Україну. Водночас Євросоюз готовий підтримувати ці країни в їхніх зусиллях диверсифікації постачальників.
  • Ітконен повідомила, що ЄС незабаром представить дорожню карту для повної відмови від російського газу. «Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в ЄС. Натомість ми працюємо над планом, щоб повністю відмовитись від цього палива», – наголосила вона.

Контекст 

До початку війни Росія постачала до Європи близько 155 млрд кубометрів трубопровідного газу щорічно. У 2024 році цей обсяг скоротився до 30 млрд кубометрів, при цьому понад половина постачань проходила через Україну. Проте після закінчення терміну дії транзитного контракту 1 січня постачання газу через Україну припинилися.

Наразі скраплений природний газ (СПГ) став одним із основних видів палива, який ЄС закуповує в Росії після припинення транзиту через Україну. Згідно з даними Kpler, 20% імпортованого до Європи СПГ походить з Росії. Найбільшими споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання здійснюється за довгостроковими контрактами, вихід з яких можливий лише через загальну заборону на рівні ЄС.

Президент США попередив Європу про можливість введення мит, якщо ЄС не збільшить закупівлю американського СПГ, що є дорожчим за трубопровідний газ.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликами припинити імпорт російського СПГ, підкреслюючи важливість переходу до альтернативних постачань, зокрема з США.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні