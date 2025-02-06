ЄС розробляє план повної відмови від імпорту російського газу

Європейський Союз розробляє план, що передбачає повну відмову від імпорту російського газу, попри побоювання з боку Угорщини та Словаччини. Про це заявила прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу.

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Вона зазначила, що ЄС активно співпрацює з країнами-членами щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше постраждали через припинення транзиту російського газу через Україну. Водночас Євросоюз готовий підтримувати ці країни в їхніх зусиллях диверсифікації постачальників.

Ітконен повідомила, що ЄС незабаром представить дорожню карту для повної відмови від російського газу. «Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в ЄС. Натомість ми працюємо над планом, щоб повністю відмовитись від цього палива», – наголосила вона.

Контекст

До початку війни Росія постачала до Європи близько 155 млрд кубометрів трубопровідного газу щорічно. У 2024 році цей обсяг скоротився до 30 млрд кубометрів, при цьому понад половина постачань проходила через Україну. Проте після закінчення терміну дії транзитного контракту 1 січня постачання газу через Україну припинилися.

Наразі скраплений природний газ (СПГ) став одним із основних видів палива, який ЄС закуповує в Росії після припинення транзиту через Україну. Згідно з даними Kpler, 20% імпортованого до Європи СПГ походить з Росії. Найбільшими споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання здійснюється за довгостроковими контрактами, вихід з яких можливий лише через загальну заборону на рівні ЄС.

Президент США попередив Європу про можливість введення мит, якщо ЄС не збільшить закупівлю американського СПГ, що є дорожчим за трубопровідний газ.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликами припинити імпорт російського СПГ, підкреслюючи важливість переходу до альтернативних постачань, зокрема з США.