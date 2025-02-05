Украина готова закачивать американский СПГ в свои газовые хранилища – глава МИД

Украина видит потенциал в закупке сжиженного газа у США после прекращения транзита российского газа по территории страны, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига 5 февраля. Он напомнил, что у Украины есть мощные подземные хранилища для хранения газа.

Ключевые факты

По словам Сибиги, круг взаимовыгодного сотрудничества с США не ограничивается природными ресурсами.

Он добавил, что после прекращения транзита российского газа по территории Украины страна видит возможности закупки LNG-газа у США.

«Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже есть общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачивания в наши хранилища для выполнения Украиной роли гаранта энергетической безопасности в Европе», – сказал он.

Контекст

До вторжения Россия продавала в Европу около 155 млрд кубометров трубопроводного газа в год. В 2024 году страна экспортировала в регион около 30 млрд кубометров газа, причем более половины объемов уходило через Украину. Снабжение российского газа через Украину прекратилось 1 января по истечении срока действия транзитного контракта.

СПГ – один из основных видов топлива, который ЕС закупает у России после остановки транзита природного газа через Украину. По данным Kpler, 20% импортируемого в Европу сжиженного газа поступает из России. Основными потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, где снабжение обеспечивается долгосрочными контрактами, выход из которых невозможен без общего запрета на уровне ЕС.

Президент США также пригрозил ЕС пошлинами, если тот не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже трубопроводного газа.

Украина неоднократно обращалась в ЕС с призывом прекратить импорт российского СПГ, отмечая необходимость перехода к альтернативным поставкам, в том числе из США.