Європейський союз збільшив обсяги імпорту української сільськогосподарської продукції в рамках оновленої угоди про вільну торгівлю. Про це пише Reuters 4 липня.

Деталі

Зокрема, квота на пшеницю зросла з 1 млн т до 1,3 млн т, на цукор – з 20 000 т до 100 000 т, на ячмінь – з 350 000 т до 450 000 т, а на м’ясо птиці – з 90 000 т до 120 000 т.

Ці зміни є частиною нової попередньої торговельної угоди, укладеної між ЄС і Україною наприкінці червня. Переглянута угода охоплює 40 товарів і ще має бути ухвалена кваліфікованою більшістю держав-членів.

Контекст

З моменту набуття чинності торговельної частини Угоди про асоціацію в 2016 році обсяг торгівлі між Україною та ЄС збільшився з €26 млрд до €67 млрд. При цьому імпорт з ЄС до України перевищує експорт на €18 млрд.

6 червня ЄС скасував дію так званого торговельного безвізу з Україною – автономних торговельних преференцій, запроваджених у червні 2022 року як тимчасовий захід підтримки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці преференції дозволяли безмитне ввезення українських товарів на ринок ЄС, зокрема аграрної продукції.

Після завершення терміну дії Євросоюз відновив квоти на чутливі позиції, зокрема зерно, мед, яйця та м’ясо птиці. Це рішення було ухвалене під тиском деяких країн-членів, насамперед Польщі, Румунії, Болгарії та Угорщини, які побоювалися негативного впливу на власних виробників.

30 червня Україна та ЄС уклали оновлену Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Нова угода включає механізм захисту ринку ЄС у разі, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для ЄС або окремих країн-членів.

Згідно з домовленостями, Україна зможе експортувати до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, але менше, ніж під час дії «торговельного безвізу». Для чутливих товарів, як-то яйця, цукор і пшениця, квоти збільшено, але вони нижчі за пікові обсяги імпорту, щоб запобігти дестабілізації європейського ринку.

Менш чутливі товари отримають помірне розширення доступу, а окремі категорії продукції буде повністю лібералізовано.

Європейська комісія свідомо затягувала з публікацією деталей нової торгової угоди, аби уникнути впливу на внутрішньополітичну ситуацію перед виборами у Польщі та Румунії. Брюссель побоювався, що демонстрація поступок Україні могла б послабити позиції проєвропейських кандидатів і викликати протести серед аграріїв цих країн.