З 6 червня Європейський Союз відновив дію умов Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) з Україною, завершивши безмитний режим і повернувши тарифні квоти на 30 груп товарів з України, йдеться на сайті EUR-Lex.

Деталі

Митні квоти діятимуть з 6 червня до 31 грудня 2025 року і становитимуть 7/12 від річних обсягів, оскільки до кінця року залишилося сім місяців.

Зокрема, квоти встановлено на:

пшеницю та продукти з неї – 583 333 тонн;

ячмінь – 204 167 тонн;

кукурудзу – 379 167 тонн;

яловичину – 7000 тонн;

свинину – 11 667 тонн;

молоко та вершки – 5833 тонн;

сухе молоко – 2917 тонн;

масло та молочні жири – 1750 тонн;

яйця – 3500 тонн;

м’ясо птиці – 52 511 тонн.

Мито в межах квот становить 0 євро, а розподіл відбувається за принципом «перший прийшов – перший отримав». Для деяких товарів запроваджено підперіоди «червень-вересень» і «жовтень-грудень» для рівномірного розподілу постачань протягом року.

Контекст

З 4 червня 2022 року Європейський Союз запровадив для України пільговий торговельний режим, який продовжили у 2023 році. Того ж року через протести фермерів Брюссель тимчасово обмежив імпорт окремих видів української сільгосппродукції. Польща, Словаччина та Угорщина також ввели односторонні обмеження на ввезення українського зерна.

13 травня 2024 року Рада ЄС вирішила продовжити тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. При цьому було введено механізм екстреного гальмування для чутливих агротоварів, який спрацьовує, якщо їх імпорт у 2024 році перевищить середні показники за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

З 6 червня 2024 року діє нова схема безмитної торгівлі, що включає автоматичний захисний механізм для захисту ринків ЄС, зокрема таких секторів, як яйця, м’ясо птиці, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, від надмірного імпорту через скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна заявила, що припинення безмитного режиму з ЄС після 5 червня може завдати серйозної шкоди її економіці, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки США.

За оцінкою Міністерства економіки України, припинення режиму вільної торгівлі з 5 червня може призвести до втрат експортерів на €2,9 млрд на рік через повернення ринкових мит. Детальніше про це читайте у матеріалі Forbes Ukraine.