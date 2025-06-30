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Украина и ЕС согласовали долгосрочное соглашение взамен «торговому безвизу»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украина и ЕС договорились об обновлении соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Она, в частности, будет иметь механизм защиты рынка ЕС на случай, если импорт из Украины создаст трудности на уровне ЕС или отдельных государств-членов. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на собственного корреспондента из Брюсселя.

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Подробности

  • Согласно новым договоренностям, у Украины будет возможность завозить в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, однако меньше, чем в пиковые моменты во время действия «торгового безвиза».
  • Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличены, но они остаются ниже исторических объемов импорта, чтобы избежать дестабилизации европейского рынка.
  • Менее чувствительные продукты получат умеренное расширение доступа, а отдельные категории будут полностью либерализированы.
  • Соглашение предусматривает механизм защиты на случай, если импорт из Украины приведет к проблемам для рынка ЕС или отдельных стран.
  • Согласовано, что к 2028 году Украина постепенно гармонизирует с европейскими свои стандарты в сфере сельского хозяйства, в частности благосостояния животных и использования пестицидов.
  • В Брюсселе ожидается, что Польша, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт отдельных украинских товаров после презентации окончательных договоренностей.

Контекст

С 2016 года, когда вступила в силу торговая часть Соглашения об ассоциации, объем торговли между Украиной и ЕС вырос с €26 млрд до €67 млрд. При этом импорт из ЕС в Украину превышает €18 млрд.

Переговоры о новых торговых правилах вели на фоне завершения 5 июня так называемого торгового безвиза Украины и ЕС, введенного в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

22 мая страны-члены ЕС приняли решение о переходных мерах по торговле с Украиной, которые будут действовать после 5 июня до завершения переговоров между ЕС и Украиной по торговле. В частности, в ЕС согласовали, что Украина после 5 июня сможет экспортировать продукцию в тех объемах, которые предусмотрены соглашениями до полномасштабного вторжения.

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