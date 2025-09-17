Forbes Digital підписка
ЕС одобрил переговоры с Канадой и Великобританией о доступе к оборонному фонду на €150 млрд

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Страны – члены Европейского Союза единогласно одобрили переговоры с Канадой и Великобританией о предоставлении им доступа к фонду SAFE в размере €150 млрд, предназначенного для ускорения инвестиций в оборонную промышленность. В случае заключения сделок компании из этих стран смогут участвовать в совместных закупках, финансируемых фондом. Об этом сообщает Bloomberg 17 сентября.

  • Программа SAFE была создана после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и направлена ​​на усиление обороноспособности ЕС – от дронов и киберзащиты до ракет и европейского воздушного щита. В настоящее время средства в основном доступны компаниям из стран ЕС и Украины, имеющей специальный статус, но интерес к участию также проявили Турция, Южная Корея и Албания.
  • Решение о начале переговоров о доступе к программе «Безопасность для Европы» (SAFE) было единогласным, сообщил в среду ротационный президиум Европейского Совета, который сейчас возглавляет Дания.
  • Если сделки будут заключены, это позволит британским и канадским компаниям участвовать в совместных финансируемых SAFE закупках. Эти договоренности дополнят недавно заключенные партнерства ЕС с двумя странами в сфере безопасности и обороны.
  • Другие страны за пределами ЕС тоже стремятся присоединиться. Премьер-министр Албании Эди Рама, чья страна стремится к вступлению в ЕС, в среду в Брюсселе сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что хочет обсудить, как его страна может получить доступ к SAFE.
  • Турция и Южная Корея также подали запросы на доступ в фонд ссуд. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, в начале этого месяца утвердила предварительное распределение €150 млрд. финансовой помощи.
  • Польша получает почти треть общего финансирования ЕС. Страны-члены должны предоставить конкретные проекты на финансирование до 30 ноября.

Контекст

27 мая Совет ЕС одобрил регламент по внедрению нового финансового инструмента – SAFE. Целью SAFE является поддержка масштабных и неотложных проектов, направленных на развитие Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB), в частности увеличение производства, обеспечение доступа к оборонному оборудованию, восполнение пробелов в возможностях и общее усиление обороноспособности Союза.

9 сентября ЕК распределила €150 млрд кредита SAFE между 19 странами. Самые большие доли получили Польша – €43,73 млрд, Румыния – €16,68 млрд, Франция и Венгрия – по €16,22 млрд.

Украина не получает непосредственных кредитов, однако ее предприятия приравнены к европейским подрядчикам и могут приобщаться к совместным закупкам «с Украиной, в Украине и для Украины».

