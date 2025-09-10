Европейский союз планирует как можно скорее прекратить импорт российских энергоресурсов, таких как нефть и газ в рамках новых санкций против Москвы. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters 10 сентября. Заявление последовало после призывов США полностью остановить закупку российской нефти .

Подробности

Делегация ЕС находится в Вашингтоне, чтобы обсудить координацию дальнейших санкций против РФ. В то же время ЕС и США рассматривают более жесткие меры для сокращения доходов Москвы, однако внутренние разногласия и потребность в глобальной поддержке вызывают сомнения в эффективности таких шагов для изоляции России.

В своем обращении к Европейскому парламенту фон дер Ляйен отметила, что ЕС «работает над ускоренным прекращением импорта российских ископаемых энергоносителей, теневого флота и стран-посредников» в рамках подготовки 19-го пакета санкций.

В настоящее время ЕС работает над юридическими предложениями о полном прекращении импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года, начиная с новых закупок и краткосрочных контрактов в следующем году.

Новые санкции могут ускорить эти сроки, но Венгрия и Словакия выступают против ограничений импорта газа, утверждая, что это приведет к росту цен на энергоносители. Санкции в ЕС принимаются единогласно, в то время как другие юридические предложения могут быть утверждены усиленным большинством стран.

Некоторые аналитики подвергают сомнению эффективность новых санкций. «Мы давно придерживаемся мнения, что для настоящей эффективности санкций западным странам необходимо привлечь к ним Китай и Индию», – отметил аналитик ICIS Аджай Пармар.

«Также маловероятно, что ЕС введет санкции против Индии, Китая или ОАЭ, которые способствуют поставке российской нефти после начала войны», – добавил он.

Контекст

ЕС уже запретил импорт российской нефти морским путем, что составляет более 90% от ее общего импорта, и ввел ценовые ограничения на торговлю российской нефтью. Также в последние годы под санкции попали более 400 танкеров, перевозивших российскую нефть так называемым теневым флотом – старыми и нерегулируемыми судами.

В настоящее время Венгрия и Словакия импортируют около 200 000–250 000 баррелей российской нефти в день, что составляет почти 3% общего спроса ЕС на нефть. Импорт российского газа остается намного большим: в этом году Европа закупает ориентировочно 13% газа из России по сравнению с примерно 45% до вторжения РФ в Украину в 2022 году, свидетельствуют данные ЕС.

Президент США Дональд Трамп, стремясь прекратить войну России против Украины, на прошлой неделе призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, сообщил представитель Белого дома. Он также настаивал, чтобы ЕС ввел пошлины до 100% для Китая и Индии для усиления давления на Москву. В то же время Кремль в понедельник заявил, что никакие санкции не заставят Россию изменить курс в войне в Украине.