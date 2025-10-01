Страны G7 приближаются к принятию решения о существенном усилении санкций против России из-за ее нежелания завершить войну против Украины. Об этом говорится в проекте заявления, которое видел Bloomberg .

Подробности

G7 считает, что настало время для «значительного скоординированного усиления мер», которые должны укрепить устойчивость Украины и существенно ослабить способность России вести войну. Министры финансов США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады намерены обсудить заявление в среду, 1 октября.

Среди рассматриваемых вариантов – новые ограничения в сферах энергетики, финансов и военной промышленности, а также санкции против стран и компаний, помогающих Москве обходить уже действующие запреты.

Отдельное внимание планируется уделить максимальному давлению на экспорт российской нефти – ключевого источника доходов Кремля. Речь идет о возможных санкциях против крупных нефтяных компаний РФ, «теневого флота» танкеров и торговых операций с энергоносителями.

Министры должны обсудить финансовые потребности Украины, в частности, использование замороженных активов российского центробанка.

Параллельно в Дании проходит встреча лидеров ЕС, где набирает обороты план использовать замороженные в блоке российские средства для выделения Украине €140 млрд ($164 млрд) новой помощи.

Евросоюз также готовит новый пакет санкций, предусматривающий запрещение импорта российского сжиженного газа до 2027 года и дополнительные ограничения для энергетического и финансового секторов РФ.

И G7, и ЕС рассчитывают согласовать свои санкционные пакеты в этом месяце.

Контекст

19 сентября Евросоюз презентовал 19-й пакет санкций против России. Он включает отказ от российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, ограничения против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов так называемого теневого флота, а также дополнительные меры против стран, способствующих России в обходе санкций.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует запретить импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций. Он будет включать жесткие ограничения в энергетике, финансовых услугах и торговле. Ключевым элементом станет запрет импорта российского СПГ, отметила она.