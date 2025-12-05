Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють заміну цінової стелі на російську нафту на повну заборону на морські послуги. Такий крок має на меті зменшити нафтові доходи, які Росія спрямовує на фінансування війни проти України. Про це 5 грудня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Нині понад третину російського нафтового експорту забезпечують західні танкери – переважно в напрямку Індії та Китаю – з використанням європейських судноплавних сервісів.

Заборона перекриє цей маршрут, що значною мірою тримається на флотах країн ЄС, зокрема Греції, Кіпру та Мальти. Решта російської нафти постачається танкерами «тіньового» флоту, який працює поза західним наглядом та не відповідає міжнародним морським стандартам. Якщо G7 та ЄС таки погодять заборону, Москві доведеться нарощувати цей флот.

Заборону можуть включити до наступного пакета санкцій Євросоюзу, формування якого очікується на початку 2026 року. Водночас у Брюсселі прагнуть узгодити рішення в межах G7, перед тим як офіційно вносити його до санкційного пакета.

Контекст

G7 запровадила стелю цін на російську нафту в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, намагаючись обмежити доходи Кремля та водночас дозволити третім країнам купувати російську нафту із залученням західних сервісів – за умови, що ціна не перевищує встановлений поріг.

Втім, Росія поступово переорієнтувала постачання на азійські ринки, використовуючи власний флот, значна частина якого вже під санкціями. Ці танкери зазвичай старі, з непрозорою структурою власності та без західного страхування.

Адміністрація Джо Байдена вважала, що збільшення витрат Росії на танкерний флот зменшуватиме її можливості фінансувати війну. Адміністрація Дональда Трампа підходить до механізму стелі цін із більшою недовірою і не підтримала зниження граничної ціни на нафту з $60 до $47,6 за барель, узгоджене Великою Британією, ЄС і Канадою у вересні 2025 року.

За оцінками фінського Центру дослідження енергії та чистого повітря, у жовтні 44% російського експорту нафти перевозили танкери санкційного «тіньового» флот». Ще 18% припадали на танкери «тіньового» флоту без санкцій, тоді як судна, пов’язані з країнами G7, ЄС та Австралією, забезпечували 38% перевезень.

Загалом у перевезеннях підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели задіяні 1423 танкери, з яких 921 перебуває під санкціями США, Британії або ЄС, свідчать дані Lloyd’s List Intelligence.