ЕС отложил введение санкций против российского СПГ – Reuters

Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в будущих пакетах из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников, пишет Reuters со ссылкой на представителей блока.

В последний раз Еврокомиссия поднимала идею запрета на импорт российского СПГ с правительствами ЕС в январе, когда она завершала работу над своим 16-м пакетом санкций.