ЕС отложил введение санкций против российского СПГ – Reuters

Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в будущих пакетах из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников, пишет Reuters со ссылкой на представителей блока.
В последний раз Еврокомиссия поднимала идею запрета на импорт российского СПГ с правительствами ЕС в январе, когда она завершала работу над своим 16-м пакетом санкций.
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Ключевые факты
- Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту, которая позволит до 2027 года положить конец зависимости блока от российских энергоносителей. План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока мало.
- Ожидается, что Еврокомиссия предложит 17-й пакет санкций против России до июня, хотя чиновники говорят, что работа над мероприятиями продвигается медленно.
- Один из чиновников заявил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и тем самым отказываться от своих позиций на переговорах.
- Еврокомиссия и правительства ЕС также опасаются создания новой зависимости от США, третьего по величине поставщика газа блоку после России и Норвегии.
Контекст
Цель ЕС – отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на вторжение в Украину в 2022-м. Поставки российского трубопроводного газа упали, однако ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа в прошлом году.
Почему европейский импорт российского СПГ достиг рекордных показателей, на чем будет настаивать Украина и каких действий ждать от Трампа – читайте здесь.
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