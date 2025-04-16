ЄС відклав запровадження санкцій проти російського СПГ – Reuters

Європейські чиновники відмовилися від ідеї запровадження заборони на імпорт російського скрапленого природного газу в ЄС у майбутніх пакетах через опір деяких урядів та невизначеність щодо альтернативних джерел, пише Reuters із посиланням на представників блоку.

Востаннє Єврокомісія порушувала ідею заборони на імпорт російського СПГ з урядами ЄС у січні, коли вона завершувала роботу над своїм 16-м пакетом санкцій.