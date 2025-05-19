Миллиарды евро и минус для ВВП. Украина готовится к отмене таможенного безвиза с ЕС. Forbes Ukraine узнал, как правительство оценивает вероятные потери

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Режим торгового безвиза между Украиной и ЕС, введенный в 2022 году, перестанет действовать в июне, подтвердили Forbes Ukraine в пресс-службе Еврокомиссии. Экспортеры считают, что это будет иметь серьезные последствия для их бизнеса. О каких потерях, по оценке правительства, идет речь и есть ли возможность для компромисса?
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