Миллиарды евро и минус для ВВП. Украина готовится к отмене таможенного безвиза с ЕС. Forbes Ukraine узнал, как правительство оценивает вероятные потери

Режим торгового безвиза между Украиной и ЕС, введенный в 2022 году, перестанет действовать в июне, подтвердили Forbes Ukraine в пресс-службе Еврокомиссии. Экспортеры считают, что это будет иметь серьезные последствия для их бизнеса. О каких потерях, по оценке правительства, идет речь и есть ли возможность для компромисса?