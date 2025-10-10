Несмотря на масштабную военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, страны ЕС продолжают покупать российские энергоносители, фактически финансируя обе стороны войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA).

Подробности

За восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал российских энергоносителей более чем на €11 млрд – на 21% меньше, чем годом ранее, но все еще гораздо больше, чем Украина получает в виде помощи по отдельным программам.

Семь из 27 стран ЕС нарастили импорт российских энергоносителей в 2025 году, среди них и активно поддерживающие Украину. Наибольший рост зафиксирован во Франции (+40% до €2,2 млрд) и Нидерландах (+72% до €498 млн). Также увеличили закупки Бельгия (+3%), Хорватия (+55%), Румыния (+57%) и Португалия (+167%).

Французское министерство энергетики объяснило, что часть газа поступает для дальнейшей перепродажи в другие страны, в частности в Германию. В CREA такие действия назвали «формой самосаботажа», ведь продажа энергоносителей остается главным источником доходов Кремля во время войны.

Несмотря на сокращение зависимости от российских поставок примерно на 90% с 2022 года, ЕС по-прежнему покупает значительные объемы сжиженного природного газа (LNG) из России – именно он составляет почти половину стоимости импорта.

Среди главных импортеров российского LNG – французский TotalEnergies, британско-нидерландский Shell, испанский Naturgy, немецкий SEFE и трейдер Gunvor. Компании заявили, что не могут расторгнуть долгосрочные контракты без официального запрета ЕС.

Контекст

В целом с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, страны ЕС закупили ее энергоносителей более чем на €213 млрд. Это на треть больше, чем потратили на помощь Украине (€167 млрд), подсчитали в немецком экономическом институте Kiel Institute.

Критика ЕС усилилась после выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, где он назвал позором продолжение закупок российских нефти и газа.

ЕС планирует ускорить полный отказ от российского LNG до 2027 года, а от всех российских нефтегазовых поставок – до 2028 года. В то же время эксперты отмечают, что даже если ЕС полностью перейдет на американский LNG, это не сможет полностью компенсировать российские объемы: поставки контролируют частные компании, а не правительства.