Попри масштабну військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, країни ЄС продовжують купувати російські енергоносії, фактично фінансуючи обидві сторони війни. Про це пише Reuters з посиланням на дані Центру дослідження енергії та чистого повітря (CREA).

Деталі

За вісім місяців 2025 року ЄС імпортував російських енергоносіїв на понад €11 млрд – на 21% менше, ніж роком раніше, але все ще значно більше, ніж Україна отримує у вигляді допомоги за окремими програмами.

Сім із 27 країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, серед них і ті, що активно підтримують Україну. Найбільше зростання зафіксовано у Франції (+40%, до €2,2 млрд) та Нідерландах (+72%, до €498 млн). Також збільшили закупівлі Бельгія (+3%), Хорватія (+55%), Румунія (+57%) та Португалія (+167%).

Французьке міністерство енергетики пояснило, що частина газу надходить для подальшого перепродажу в інші країни, зокрема в Німеччину. У CREA такі дії назвали «формою самосаботажу», адже продаж енергоносіїв залишається головним джерелом доходів Кремля під час війни.

Попри скорочення залежності від російських постачань приблизно на 90% з 2022 року, ЄС все ще купує значні обсяги скрапленого природного газу (LNG) з Росії – саме він становить майже половину вартості імпорту.

Серед головних імпортерів російського LNG – французька TotalEnergies, британсько-нідерландська Shell, іспанська Naturgy, німецька SEFE та трейдер Gunvor. Компанії заявили, що не можуть розірвати довгострокові контракти без офіційної заборони з боку ЄС.

Контекст

Загалом із 2022 року, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення, країни ЄС закупили її енергоносіїв на понад €213 млрд. Це на третину більше, ніж витратили на допомогу Україні (€167 млрд), підрахували в німецькому економічному інституті Kiel Institute.

Критика ЄС посилилася після виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН, де він назвав «ганьбою» продовження закупівель російських нафти та газу.

ЄС планує прискорити повну відмову від російського LNG до 2027 року, а від усіх російських нафтогазових поставок – до 2028-го. Водночас експерти зазначають, що навіть якщо ЄС повністю перейде на американський LNG, це не зможе повністю компенсувати російські обсяги: постачання контролюють приватні компанії, а не уряди.