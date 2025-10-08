Послы стран Европейского союза согласовали план отказа от российского газа и нефти до 2028 года, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Документ должен быть утвержден 20 октября.

Подробности

Поддержку этому плану выразили почти все члены ЕС. Однако его критикуют Венгрия и Словакия, которые продолжают зависеть от поставок российских энергоносителей. Если закон будет принят на уровне ЕС, он обяжет их разработать национальные планы по прекращению поставок до 2028 года.

Одним из нерешенных остается вопрос происхождения сжиженного природного газа: должны ли эти поставки проходить предварительную проверку, а затем и проверку таможенными органами в портах ЕС, чтобы убедиться, что газ нероссийский, отмечает Reuters.

Решение послов означает, что они согласились направить законопроект министрам своих стран для дальнейшего одобрения на заседании 20 октября. Для утверждения плана потребуется «квалифицированное большинство» стран ЕС – не менее 55% государств. После этого страны ЕС и законодатели согласуют окончательный текст закона.

Контекст

Отдельно Евросоюз ведет переговоры о новом пакете санкций против России, который запретит поставки российского сжиженного газа годом ранее – в январе 2027 года.

ЕС уже запретил импорт российской нефти морским путем, что составляет более 90% от общего импорта, и ввел ценовые ограничения на торговлю российской нефтью. Также в последние годы под санкции попали более 400 танкеров, перевозивших российскую нефть так называемым теневым флотом – старыми и нерегулируемыми судами.

В настоящее время Венгрия и Словакия импортируют примерно 200 000–250 000 баррелей российской нефти в день, что составляет почти 3% общего спроса ЕС на нефть. Импорт российского газа остается гораздо большим: в этом году Европа закупает примерно 13% газа из России по сравнению с примерно 45% до вторжения РФ в Украину в 2022 году, свидетельствуют данные ЕС.