Совет ЕС согласовал введение с 1 июня 2026 года фиксированной пошлины в размере €3 для малых посылок стоимостью до €150, поступающих в Союз преимущественно через каналы электронной коммерции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС от 12 декабря.

Детали

Пошлина будет действовать как временный инструмент до внедрения постоянного механизма для таких отправлений.

С 1 июля 2026 года все небольшие партии товаров стоимостью менее €150, поступающие от продавцов за пределами ЕС, зарегистрированных в системе IOSS для уплаты НДС, будут облагаться фиксированным сбором в €3.

По оценкам ЕС, это охватывает большинство потоков онлайн-торговли.

Контекст

В 2024 году таможенные службы ЕС обработали примерно 4,6 млрд низкостоимостных онлайн-посылок – около 12 млн ежедневно. При этом 91% отправлений поступили из Китая, а их количество вдвое превысило показатель предыдущего года.

В июне стало известно, что на фоне усиления регуляторного давления в США Temu и Shein активно увеличивают свое присутствие в Европе и Великобритании. В то же время компании сразу столкнулись с местными ограничениями, которые по характеру напоминают американские, отмечают аналитики.

В последнее время в ЕС растет количество жалоб на деятельность Temu и Shein, в частности относительно сомнительных коммерческих практик.

Специалисты предостерегают, что новые правила могут создать для этих маркетплейсов существенные трудности, подобные тем, что возникли после отмены льготных тарифов и введения 54% пошлины в США. По их мнению, инициатива ЕС по сбору является стратегическим шагом, направленным на сдерживание сверхдешевой трансграничной онлайн-торговли, что может изменить бизнес-модель Temu и Shein в Европе в течение ближайших двух-трех лет.