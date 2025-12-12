Рада ЄС погодила запровадження з 1 червня 2026 року фіксованого мита у розмірі €3 для малих посилок вартістю до €150, що надходять до Союзу переважно через канали електронної комерції. Йдеться у повідомленні Ради ЄС від 12 грудня.

Деталі

Мито діятиме як тимчасовий інструмент до впровадження постійного механізму для таких відправлень.

Із 1 липня 2026 року всі невеликі партії товарів вартістю менш як €150, що надходитимуть від продавців з-поза меж ЄС, зареєстрованих у системі IOSS для сплати ПДВ, оподатковуватимуться фіксованим збором у €3.

За оцінками ЄС, це охоплює більшість потоків онлайн-торгівлі.

Контекст

У 2024 році митні служби ЄС обробили приблизно 4,6 млрд низьковартісних онлайн-посилок – близько 12 млн щодня. При цьому 91% відправлень надійшли з Китаю, а їхня кількість удвічі перевищила показник попереднього року.

У червні стало відомо, що на тлі посилення регуляторного тиску в США Temu та Shein активно збільшують свою присутність у Європі та Великій Британії. Водночас компанії одразу зіткнулися з місцевими обмеженнями, які за характером нагадують американські, зазначають аналітики.

Останнім часом у ЄС зростає кількість скарг на діяльність Temu та Shein, зокрема щодо сумнівних комерційних практик.

Фахівці застерігають, що нові правила можуть створити для цих маркетплейсів суттєві труднощі, подібні до тих, що виникли після скасування пільгових тарифів і запровадження 54% мита у США. На їхню думку, ініціатива ЄС щодо збору є стратегічним кроком, спрямованим на стримування наддешевої транскордонної онлайн-торгівлі, що може змінити бізнес-модель Temu та Shein у Європі протягом найближчих двох-трьох років.