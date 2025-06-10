Китайские маркетплейсы Temu и Shein переориентируются на Европу из-за торговой политики Дональда Трампа, что усложняет их деятельность в США. Несмотря на рост рекламных бюджетов и продаж, компании сталкиваются с европейскими регуляторными вызовами, пишет CNBC .

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Из-за усиления давления в США Temu и Shein более активно развиваются в Европе и Великобритании. Тем не менее, они сразу столкнулись с местными регуляторными барьерами, похожими на американские, говорят аналитики.

В последнее время в ЕС поданы жалобы на Temu и Shein из-за сомнительных бизнес-практик. Кроме того, европейские регуляторы планируют ввести фиксированный сбор в €2 на мелкие беспошлинные посылки, которые являются основой бизнеса этих платформ.

Эксперты предупреждают, что новые правила могут негативно повлиять на маркетплейсы, подобно отмене льготных тарифов и введению 54-процентной пошлины в США.

Предложенный ЕС сбор в €2 – это не просто небольшая доплата, а стратегический шаг для сдерживания сверхдешевой трансграничной e-commerce. Он может изменить бизнес-модель Temu и Shein в Европе в ближайшие два-три года, объясняют эксперты.

Несмотря на это, компании наращивают рекламные расходы в Европе, в частности в Великобритании и Франции. По данным Consumer Edge, в мае 2025 года расходы потребителей на Temu в США упали на 36%, а на Shein – на 13%. В Европе Temu показала рост на 63% в ЕС и 38% в Великобритании, а Shein – на 19% и 42% соответственно.

Оба маркетплейса активно развиваются в регионе, увеличивая не только рекламные бюджеты, но и складские мощности и тестируя локализованные бизнес-подходы.

Контекст

2 апреля 2025 года, названного Дональдом Трампом «Днем освобождения», США ввели 10-процентную пошлину на весь импорт и повысили пошлины для 57 стран, включая Китай.

9 апреля администрация Белого дома объявила о резком увеличении пошлин на китайские товары – до 125%. Для стран, не отреагировавших на предыдущие действия Вашингтона, введение новых тарифов отсрочили на 90 дней. Этот шаг серьезно ударил по китайскому экспорту, вызвав спад производства на заводах и массовые неоплачиваемые отпуска из-за снижения спроса на товары – от одежды до электроники.

Затем Трамп несколько ослабил тон, введя 90-дневную паузу для части пошлин и временно повысив пошлины на китайский импорт до 145%. 22 апреля Трамп заявил о планах снизить пошлины, подчеркнув, что пошлина в 145% будет уменьшена, но «не до нуля». Это заявление частично успокоило инвесторов, последние недели нервно реагировавших на жесткие торговые инициативы Белого дома.