Подробности

По предварительным выводам ЕК, Temu не принимает надлежащих мер по предотвращению продажи нелегальных товаров на своей платформе.

«Данные указывают на значительный риск для потребителей ЕС столкнуться с нелегальными товарами», – отметила ЕК относительно Temu.

Анализ, проведенный в рамках «тайной покупки», обнаружил, что пользователи Temu с высокой вероятностью могут натолкнуться на несоответствующие стандартам товары, в том числе детские игрушки и мелкую электронику. Комиссия продолжает расследование других возможных нарушений, выявленных в октябре 2024 года.

В случае подтверждения нарушений Temu может быть признана виновной в несоблюдении статьи 34 DSA, что предусматривает штраф до 6% от годового глобального оборота и требование устранить нарушение.

Это заявление ЕК создает серьезные регуляторные вызовы Temu на одном из ключевых международных рынков.

Контекст

Temu стала одной из технологических компаний, попавших под пристальное внимание ЕС в рамках закона о цифровых услугах (DSA). В список компаний, находящихся под расследованием DSA, также входят Meta Platforms Inc., AliExpress (Alibaba Group Holding Ltd.), TikTok (Bytedance Ltd.) и X Corp. Илона Маска.

В ходе расследования Temu, являющейся подразделением китайской PDD Holdings Inc., может взять на себя обязательства, которые учтут обеспокоенность Еврокомиссии, во избежание штрафов.

В июне сообщалось, что из-за усиления регуляторного давления в США Temu и Shein активно расширяют свое присутствие в Европе и Великобритании. Однако они сразу столкнулись с местными регуляторными ограничениями, подобными американским, отмечают аналитики.

В последнее время в ЕС появились жалобы на Temu и Shein из-за сомнительных бизнес-практик. Кроме того, европейские регуляторы планируют ввести фиксированный сбор в €2 на мелкие беспошлинные посылки, составляющие основу бизнес-модели этих платформ.

Эксперты предупреждают, что новые правила могут негативно повлиять на маркетплейсы, подобно отмене льготных тарифов и введению 54-процентной пошлины в США. Предложенный ЕС сбор в €2 является стратегическим шагом, направленным на ограничение сверхдешевой трансграничной электронной коммерции, что может изменить бизнес-модель Temu и Shein в Европе в ближайшие два-три года.