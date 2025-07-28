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Temu грозит многомиллионный штраф от ЕС за продажу незаконных товаров

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейская комиссия 28 июля предупредила китайский онлайн-магазин Temu о возможном штрафе в размере до 6% от глобального оборота за нарушение закона о цифровых услугах (DSA). Об этом говорится в сообщении ЕК.

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Подробности

  • По предварительным выводам ЕК, Temu не принимает надлежащих мер по предотвращению продажи нелегальных товаров на своей платформе.
  • «Данные указывают на значительный риск для потребителей ЕС столкнуться с нелегальными товарами», – отметила ЕК относительно Temu.
  • Анализ, проведенный в рамках «тайной покупки», обнаружил, что пользователи Temu с высокой вероятностью могут натолкнуться на несоответствующие стандартам товары, в том числе детские игрушки и мелкую электронику. Комиссия продолжает расследование других возможных нарушений, выявленных в октябре 2024 года.
  • В случае подтверждения нарушений Temu может быть признана виновной в несоблюдении статьи 34 DSA, что предусматривает штраф до 6% от годового глобального оборота и требование устранить нарушение.
  • Это заявление ЕК создает серьезные регуляторные вызовы Temu на одном из ключевых международных рынков.

Контекст

Temu стала одной из технологических компаний, попавших под пристальное внимание ЕС в рамках закона о цифровых услугах (DSA). В список компаний, находящихся под расследованием DSA, также входят Meta Platforms Inc., AliExpress (Alibaba Group Holding Ltd.), TikTok (Bytedance Ltd.) и X Corp. Илона Маска.

В ходе расследования Temu, являющейся подразделением китайской PDD Holdings Inc., может взять на себя обязательства, которые учтут обеспокоенность Еврокомиссии, во избежание штрафов.

В июне сообщалось, что из-за усиления регуляторного давления в США Temu и Shein активно расширяют свое присутствие в Европе и Великобритании. Однако они сразу столкнулись с местными регуляторными ограничениями, подобными американским, отмечают аналитики.

В последнее время в ЕС появились жалобы на Temu и Shein из-за сомнительных бизнес-практик. Кроме того, европейские регуляторы планируют ввести фиксированный сбор в €2 на мелкие беспошлинные посылки, составляющие основу бизнес-модели этих платформ.

Эксперты предупреждают, что новые правила могут негативно повлиять на маркетплейсы, подобно отмене льготных тарифов и введению 54-процентной пошлины в США. Предложенный ЕС сбор в €2 является стратегическим шагом, направленным на ограничение сверхдешевой трансграничной электронной коммерции, что может изменить бизнес-модель Temu и Shein в Европе в ближайшие два-три года.

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